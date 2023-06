DANS LE CADRE DES CÉLÉBRATIONS DU 100E ANNIVERSAIRE DE RIOPELLE ESPACE POUR LA VIE PRÉSENTE RIOPELLE - UN OISEAU EN LIBERTÉ





MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - Alors que les célébrations entourant le 100e anniversaire de naissance de Jean Paul Riopelle se déroulent à la grandeur du Québec, Espace pour la vie est très heureux de souligner l'apport important de cet artiste de renommée internationale en présentant à la Biosphère, dès le 3 juin, RIOPELLE - Un oiseau en liberté, une expérience interactive unique, conjuguant arts visuels, projections immersives et musique symphonique.

Une expérience immersive et interactive unique au Québec

Ce projet est réalisé en collaboration avec GSI Musique, concepteur de Riopelle symphonique, ainsi que la Fondation Jean Paul Riopelle. Grâce à des projections grands formats et de la musique symphonique inspirée de l'oeuvre de Riopelle et interprétée par l'OSM, l'expérience immersive plonge le public dans l'univers qui a tant inspiré l'artiste à la fin de sa carrière : les paysages majestueux de L'Isle-aux-Grues, où il était établi, et les envolées d'oies blanches. Le parcours interactif que propose la Biosphère se distingue ainsi d'une exposition classique dans laquelle le public viendrait voir des oeuvres du célèbre peintre de renommée internationale.

Une création? collective « à la manière de » Jean Paul Riopelle

Dans un décor inspiré de l'atelier?du?maître à l'Ile-aux-Oies, et imprégné des lieux où Riopelle a produit ses oeuvres inspirées par l'oie sauvage, le public est invité, à faire l'expérience d'une création? collective « à la manière de » Jean Paul Riopelle. Les visiteurs et les visiteuses auront aussi la chance d'admirer une oeuvre originale de l'artiste, encore jamais montrée publiquement, qui sera exposée avec quelques autres présentées en format numérique. Enfin, des activités de médiation inspirées de celles offertes par la plateforme pédagogique Studio Riopelle seront aussi proposées au public. Propulsé par la Fondation Jean Paul Riopelle grâce au soutien du gouvernement du Canada, Studio Riopelle permet à des milliers d'élèves et de jeunes d'un bout à l'autre du Canada de s'inspirer de l'oeuvre du grand maître à travers une vaste sélection de capsules vidéo éducatives et d'activités d'apprentissage ludiques.

RIOPELLE - Un oiseau en liberté est la seule proposition d'expérience immersive et interactive à être présentée dans un musée au Québec dans la cadre des célébrations du centenaire de l'artiste.

L'exposition MIGRATIONS

Pour accompagner cette expérience immersive, la Biosphère présente simultanément une seconde exposition, MIGRATIONS, composée d'oeuvres de 12 jeunes artistes de la Francophonie sur la thématique des migrations. Cette exposition est le fruit d'une collaboration entre la Biosphère/Espace pour la vie et LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec, ainsi que GSI Musique, la Fondation Jean Paul Riopelle et le Centre de la francophonie des Amériques.

L'île Sainte-Hélène se trouve au coeur du couloir fluvial de migration de bon nombre d'espèces d'oiseaux dont la bernache canadienne. Les oeuvres invitent à réfléchir à la façon dont les changements climatiques influencent les mouvements migratoires des humains, des animaux et des végétaux ainsi qu'à leur équilibre fragile.

Citations

« La bouleversante expérience Riopelle à la Biosphère nous sensibilise à l'importance de prendre soin à la fois de la nature et de la communauté qui nous entoure. J'invite la population montréalaise à vivre cette expérience unique et à découvrir l'exposition MIGRATIONS qui fait briller de fabuleux artistes issus de la francophonie et valorise le caractère francophone de Montréal », a souligné la responsable des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, du parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal au comité exécutif de la Ville de Montréal, Caroline Bourgeois.

« La Fondation Jean Paul Riopelle est très heureuse de s'associer à Espace pour la vie et à ses prestigieux partenaires pour la présentation de ces deux expositions uniques dans le cadre des célébrations du centenaire de Riopelle. L'expérience immersive et interactive RIOPELLE - Un oiseau en liberté est une véritable invitation à venir plonger dans l'univers de l'artiste à travers des lieux et des paysages naturels majestueux qui ont été pour lui une source inépuisable d'inspiration. Les visiteurs et visiteuses de la Biosphère auront également l'occasion de prolonger leur expérience avec l'exposition MIGRATIONS, consacrée à une thématique si chère à Riopelle. Nous sommes ainsi immensément fiers de permettre à 12 artistes de la relève issus de la Francophonie internationale de rayonner à travers cette exposition inédite » a déclaré Manon Gauthier, directrice générale de la Fondation Riopelle et commissaire générale des célébrations du centenaire de l'artiste.

« L'Équipe de GSI Musique est très fière de présenter son premier projet d'exposition d'envergure à la Biosphère. À l'occasion des célébrations du 100e anniversaire de Jean Paul Riopelle, nous souhaitions créer une exposition immersive et interactive plongeant les visiteurs et visiteuses dans l'univers de l'un des plus grands artistes canadiens. Cette expérience permet de se mettre dans la peau de ce créateur d'exception tout en se laissant bercer par une création musicale originale de 75 minutes signée Serge Fiori et Blair Thomson et inspirée par la vie et l'oeuvre de l'artiste: Riopelle symphonique », a expliqué Nicolas Lemieux, président de GSI Musique.

« Les activités de la Biosphère contribuent à sensibiliser les visiteurs à l'importance de protéger notre environnement et nous sommes fiers de participer à la réalisation de ce mandat en soutenant Espace pour la vie. Cette exposition nous rappelle à quel point la nature fait partie de nos vies et de notre identité. En plus de contribuer à notre bien-être et à celui de nos collectivités, la nature nous inspire et nous étonne. Notre gouvernement s'est engagé à la protéger et c'est d'ailleurs ici, à Montréal, lors de la 15e réunion de la Conférence des Parties, que le Canada et les 195 autres membres de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique ont conclu un cadre mondial historique pour préserver la nature et pour freiner et renverser la perte de la biodiversité », a dit l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

« La mise en valeur de la beauté de la nature par la voie des arts est une façon concrète de sensibiliser la population à l'importance de protéger notre territoire. Riopelle, par son oeuvre grandiose, a non seulement contribué au développement de la culture artistique québécoise, mais aussi à faire découvrir la richesse de nos paysages, tant ici qu'ailleurs dans le monde. Cette exposition est une occasion unique d'en apprendre davantage sur ce peintre de renom, d'apprécier les oeuvres d'artistes émergents et d'observer la beauté de la nature québécoise », a indiqué Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides.

« Je suis très fière du travail accompli par les équipes d'Espace pour la vie. Participer aux célébrations du centenaire de cet artiste immense est un privilège pour nous. Au-delà de son talent, cette expérience immersive permet de souligner la profonde affection de Jean Paul Riopelle pour la nature. Elle irradie littéralement de ses oeuvres. Quant à moi, il s'agit de l'illustration même de l'importance de créer un lien émotif avec la nature. L'aimer pour ensuite la protéger. C'est ce que nous tentons de faire à Espace pour la vie », a déclaré Julie Jodoin, directrice d'Espace pour la vie.

« La Biosphère met en relation l'art, la science et l'action citoyenne afin d'amener l'humain à vivre en harmonie avec la nature, a expliqué Isabelle St-Germain, directrice de la Biosphère. Riopelle - Un oiseau en liberté et MIGRATIONS mettent en relief de façon éloquente l'influence de la nature dans les arts visuels tout en nous rappelant l'importance de la protéger. »

« Nous sommes très heureux à LOJIQ d'avoir mis en place le recrutement et l'encadrement de ces 12 artistes en arts visuels de la Francophonie qui présenteront leurs oeuvres lors de l'exposition Migrations dans le cadre des célébrations entourant le 100e anniversaire de naissance de Jean Paul Riopelle.

LOJIQ et son volet Action culturelle permettent aux nouveaux artistes de développer leur carrière, de se faire connaître auprès des différents publics et de contribuer au rayonnement des arts et de la culture au Québec et à l'international. LOJIQ soutient les jeunes artistes dans la migration de leur carrière, de leurs oeuvres vers un plus grand épanouissement personnel et professionnel », a dit Jean-Stéphane Bernard, président-directeur général de LOJIQ

« Le Centre de la francophonie des Amériques est heureux d'être partenaire de l'exposition Migrations dans le cadre du 100e anniversaire de Jean Paul Riopelle, en plus de valoriser la francophonie plurielle. À cet égard, deux artistes en art visuel, provenant du Nouveau-Brunswick et du Mexique, soutenus par le Centre ont été sélectionnés. Leurs oeuvres s'inspirent de la thématique des mouvements migratoires chère à l'artiste Jean Paul Riopelle. Quel plaisir de voir que la relève artistique fait vivre encore aujourd'hui l'héritage de Jean Paul Riopelle », a indiqué Sylvain Lavoie, président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques.

RIOPELLE - Un oiseau en liberté et l'exposition MIGRATIONS 3 juin 2023 au 5 mai 2024 À la Biosphère Réservation de billets en ligne Procurez-vous le Passeport Espace pour la vie à 25% de rabais du 2 au 23 juin et visitez le plus grand complexe muséal en sciences de la nature au pays durant 12 mois !

À propos d'Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

