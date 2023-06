Le Prix Nelson-Mandela du Fonds 1804 décerné à Yves-Michel Volcy, directeur général du Centre de scolaire de Laval





MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - Le Fonds 1804 pour la persévérance scolaire est fier d'annoncer que le prix Nelson-Mandela est décerné cette année à Monsieur Yves- Michel Volcy, directeur général du Centre de services scolaire de Laval. Ce prix lui sera remis lors de la 9e édition du Gala de la persévérance scolaire qui se tiendra le dimanche 4 juin 2023 à 14 heures à la salle Pierre-Mercure du centre Pierre-Péladeau.

Le prix Nelson-Mandela du Fonds 1804 vise à souligner la contribution exceptionnelle d'une organisation ou d'une personne à la persévérance et à la réussite éducative des jeunes Québécoises et Québécois. «Que ce soit à titre d'enseignant, de directeur d'école ou de directeur général du Centre de services scolaire de Laval, Yves -Michel Volcy s'est démarqué par sa passion pour l'apprentissage, son leadership exemplaire et sa vision éclairée. Son engagement indéfectible en faveur de l'éducation et sa contribution à bâtir un Québec plus juste, plus fort et plus équitable font de lui un modèle inspirant pour l'ensemble de la société», a déclaré Edouard Staco, président du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire.

Lors de ce gala qui réunira plus de 700 personnes, 128 bourses seront remises par le Fonds 1804 à des jeunes persévérantes et persévérants de la grande région de Montréal. Ce gala sera un moment exceptionnel où parents, intervenants communautaires, personnels scolaires, élus et donateurs se réuniront pour rendre hommage à ces 128 jeunes boursières et boursiers du Fonds 1804.

«Si la mission du Fonds 1804 est de soutenir et reconnaitre la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes, ce gala est aussi le moment parfait pour célébrer cette persévérance à travers les 128 bourses octroyées et le prix Nelson Mandela remis à Yves-Michel Volcy», a poursuivi monsieur Staco.

1 juin 2023 à 12:04

