Les équipes des travaux publics se mobilisent sous le thème de FièrementTP





La population est invitée à voter pour son organisation coup de coeur !

MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - La Semaine nationale des travaux publics se déroulait du 21 au 27 mai 2023 et au Québec, c'est sous le thème de FièrementTP que des milliers de professionnel·le·s et de travailleur·se·s des travaux publics ont uni leurs voix pour promouvoir et valoriser le domaine, les équipes et les métiers en travaux publics.

Plusieurs activités se sont déroulées dans la province dont le Concours FièrementTP. En collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM), l'Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) lançait le Concours FièrementTP où les villes, municipalités et organisations publiques étaient invitées à mettre en valeur leur équipe en travaux publics, dans le but de gagner une journée de tournage de capsules vidéo FièrementTP avec Sara Dufour.

Parmi une dizaine de vidéos reçues, un comité de sélection a retenu les trois vidéos finalistes qui se sont démarquées par leur originalité, leur cohérence à la campagne FièrementTP (sous la signature de Pas de cape, mais tellement super héros ou sous la signature du Plus grand (et aéré) bureau en ville) ainsi que la mise en valeur des équipes en travaux publics. Les trois finalistes sont : la Ville de Drummondville, la Ville de Mont-Joli et la Ville de Gatineau et les vidéos finalistes sont partagées sur la page Facebook de l'Association des travaux publics du Québec et c'est le grand public qui choisira le gagnant en votant d'ici le 12 juin 2023 pour leur vidéo coup de coeur.

À propos de l'Association des travaux publics du Québec

L'Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) vise à former, informer, valoriser, promouvoir et servir les professionnels du secteur des travaux publics au Québec, afin de mieux servir les intérêts des citoyens, des villes et municipalités québécoises.

À propose de FièrementTP

FièrementTP est un projet initié par l'Association des travaux publics du Québec pour répondre à des besoins exprimés par ses membres, les villes et municipalités du Québec concernant des enjeux de valorisation du domaine et des métiers et de recrutement de la jeune relève.

Plus de détails se trouvent au www.tpquebec.ca

