Le recensement de 1931 est maintenant en ligne!

GATINEAU, QC, le 1er juin 2023 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada est fier de donner aujourd'hui accès à la version numérisée du recensement canadien de 1931, mené il y a 92 ans. C'est la première fois que l'institution met en ligne le contenu d'un recensement dès le premier jour permis par la loi.

Le recensement de 1931 est un outil indispensable pour la généalogie et la recherche, car il trace le portrait de la population de l'époque. Grâce à lui, nous pouvons voir comment vivaient les gens, qu'il s'agisse de leur lieu de résidence, leurs relations, leur langue ou leur milieu de vie (en famille élargie, dans une communauté d'immigrants, dans un établissement ou dans une maison de chambres, par exemple).

La publication du recensement de 1931 comporte deux volets. Le premier consiste à publier aujourd'hui les 234 687 images numérisées du recensement, accompagnées d'une interface permettant de les parcourir par districts et sous-districts.

Le deuxième volet consiste à transcrire le recensement au complet, ce qui permettra d'offrir une expérience de recherche intuitive et conviviale. Dès l'automne 2023, tout le monde - quel que soit son niveau d'expertise en généalogie ou en recherche - pourra y faire des recherches par nom ou par lieu, grâce à l'outil Recherche dans les recensements. Pour accomplir ce travail colossal en un temps record, Bibliothèque et Archives Canada a noué des partenariats avec Ancestry® et FamilySearch International.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures, et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, et sert de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

À propos d'Ancestry®

Ancestry®, leader mondial en généalogie, permet à ses usagers d'écrire de nouvelles pages de leur histoire. Grâce à sa collection inégalée comprenant plus de 40 milliards de documents, à ses plus de 3 millions d'abonnés et à son réseau croissant d'ADN rassemblant les profils génétiques de plus de 23 millions de personnes, les usagers peuvent mieux connaître leur histoire familiale. Depuis plus de 40 ans, Ancestry® a établi des relations de confiance avec des millions de personnes qui ont choisi cette plateforme pour découvrir, préserver et transmettre des renseignements importants sur elles-mêmes et leurs familles.

À propos de FamilySearch

FamilySearch International est la plus grande organisation généalogique au monde. Cette organisation à but non lucratif est dirigée par des bénévoles et parrainée par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Des millions de personnes utilisent ses documents généalogiques, ses ressources et ses services pour mieux connaître leur histoire familiale. Pour contribuer à cette grande quête, FamilySearch et ses prédécesseurs rassemblent, préservent et partagent des documents généalogiques dans le monde entier depuis plus de cent ans. Vous pouvez accéder gratuitement aux services et aux ressources de FamilySearch sur FamilySearch.org, sur les applications de FamilySearch, ou en vous rendant dans un des 5 000 centres d'histoire familiale répartis dans 129 pays (le principal étant la Bibliothèque d'histoire familiale de Salt Lake City, dans l'Utah).

Citations

« Il y a 92 ans, les Canadiens et les Canadiennes ont répondu au recensement de 1931, laissant une trace écrite de leur passage dans l'histoire. C'est avec beaucoup de fierté que Bibliothèque et Archives Canada souligne cette date en donnant accès au contenu numérisé du recensement. Grâce à ces données historiques, tous pourront prendre connaissance de leur histoire familiale. J'en profite pour remercier nos partenaires Ancestry® et FamilySearch de s'être engagés dans cet important projet, et de nous aider à donner rapidement accès à ce chapitre fascinant de notre histoire. »

Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« FamilySearch est honoré de l'invitation que lui a faite Bibliothèque et Archives Canada, afin d'aider la population canadienne à retracer ses ancêtres grâce à la publication en ligne du recensement de 1931. Cette collaboration, de pair avec celle d'Ancestry, nous permet d'unir nos efforts et nos technologies pour créer une version interrogeable du recensement qui offrira des résultats de recherche exacts et complets. Ainsi, des millions de personnes pourront retracer des êtres chers et trouver des réponses à d'importantes questions concernant leurs familles. »

--Stephen Valentine, vice-président principal, FamilySearch International

« C'est un honneur pour Ancestry d'avoir aidé à transformer, en un temps record, le recensement en documents faciles à consulter pour la recherche. Pour la toute première fois, un recensement canadien sera retranscrit à l'aide de notre technologie exclusive d'intelligence artificielle appliquée à la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Les gens pourront ainsi retrouver plus rapidement les membres de leur famille. Le recensement trace un portrait captivant de l'histoire collective du Canada. Pris dans son ensemble, il révèle des tendances fascinantes à l'échelle du pays; mais c'est au moment de l'analyse approfondie, quand on découvre les nombreux détails relatifs à nos ancêtres, que la magie opère. »

--Todd Godfrey, vice-président du contenu mondial à Ancestry

