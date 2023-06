Nouveau président de l'ASMIQ - Dr Pierre McCabe élu à la présidence de l'Association des spécialistes en médecine interne du Québec





MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - Le Dr Pierre McCabe devient le 7e président de l'Association des spécialistes en médecine interne du Québec (ASMIQ). Dr McCabe succède ainsi au Dr Hoang Duong qui a occupé ce poste pendant 5 ans.

« Je suis enchanté de ce nouveau mandat qui m'est confié. Les spécialistes en médecine interne sont l'un des maillons essentiels du système de santé québécois et seront appelés dans les prochaines années à jouer un rôle clé pour améliorer le fonctionnement du réseau », souligne le nouveau président qui s'implique à l'ASMIQ depuis 2007, où il a notamment occupé le poste de vice-président pendant cinq ans. Le nouveau président souhaite être engagé sur le terrain pour bien connaitre ses membres, aux pratiques variées, qui se retrouvent dans tous les hôpitaux du Québec.

Spécialiste en médecine interne à l'Hôpital Anna-Laberge depuis 17 ans, Dr McCabe a notamment été chef du département de médecine spécialisée au CISSS de la Montérégie-Ouest de 2020 à 2023. Fort d'un doctorat en médecine de l'Université de Montréal et d'études postdoctorales à l'Université de Sherbrooke, Dr McCabe est un expert du diabète. Il réalise bisannuellement un tableau résumé des traitements pharmacologiques pour le diabète utilisé par tous les professionnels en la matière au Canada.

À propos de l'ASMIQ

L'Association des spécialistes en médecine interne du Québec (ASMIQ) regroupe plus de 750 internistes au Québec. Troisième association médicale en termes d'importance, elle a pour mission de promouvoir la santé et la sécurité de la population par l'intermédiaire du maintien de la compétence de ses membres, l'amélioration continue de leur performance et l'adhésion aux plus hauts standards de qualité dans l'exercice de leur profession. L'ASMIQ est l'une des 35 associations qui forment la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

SOURCE Association des spécialistes en médecine interne du Québec

1 juin 2023 à 11:17

Communiqué envoyé leet diffusé par :