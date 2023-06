NomuPay lève 53,6 millions de dollars pour offrir aux entreprises mondiales ambitieuses un accès en tout temps pour les paiements en Asie du Sud-Est, en Turquie et en Europe





NomuPay, dont le siège social se trouve à Dublin, lève un important investissement de série A auprès de Finch Capital et Outpost Ventures

DUBLIN, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- NomuPay, une plateforme de paiement moderne complète conçue spécialement pour s'étendre dans les régions à forte croissance transfrontalière et e-commerce, a levé 53,6 millions de dollars. Ce cycle d'investissement a été mené par Finch Capital, avec la participation d'Outpost Ventures, d'un fonds de Neuberger Berman et de particuliers.

Peter Burridge, PDG de NomuPay, déclare : « Lorsqu'il est question de paiements, toute entreprise internationale en croissance se trouve confrontée au problème des « multiples ». Il existe de multiples pays, de multiples types de paiements, différents cas d'utilisation des paiements dans chaque pays, une variété de canaux et une liste interminable de réglementations sans cesse changeantes. Autant de facteurs qui ralentissent l'expansion. Les entreprises doivent maintenir d'innombrables intégrations techniques et relations avec les fournisseurs, tout en rapprochant les paiements mondiaux. Chez NomuPay, nous supprimons le fardeau des « multiples » en unifiant les réseaux de paiement fragmentés. Face à la fragmentation continue des technologies, des marchés, des méthodes et des données, nous offrons aux entreprises un « accès en tout temps pour les paiements internationaux, ce qui leur permet de poursuivre leur expansion au niveau mondial et d'assurer l'avenir de leurs stratégies de paiement ».

La plate-forme de paiements unifiés (uP) de NomuPay propose l'acceptation de paiement omnicanal et le décaissement par le biais d'une seule intégration API. Conçue pour simplifier l'infrastructure de paiement fragmentée en Asie du Sud-Est, en Europe et en Turquie, la plate-forme uP offre des solutions de paiement évolutives et de solides capacités de gestion des données et de production de rapports. Offrant un accès à tout temps pour les paiements, la plate-forme uP de NomuPay ne dépend pas de la passerelle et est capable d'augmenter facilement l'infrastructure de paiement existante.

Radboud Vlaar, associé directeur de Finch Capital, a déclaré : « Sous la direction de Peter Burridge, NomuPay a procédé à une série d'acquisitions de licences et d'embauches de haut niveau qui ont contribué à faire passer l'entreprise au niveau supérieur. En outre, l'entreprise a construit une plate-forme de paiements unifiée qui permet l'acceptation des paiements locaux et le décaissement dans des zones géographiques qui ont longtemps manqué d'un système unifié, par le biais d'une intégration simple et unique. Nous sommes très impatients de voir comment NomuPay répond aux besoins brûlants des clients sur ces marchés clés. »

David Dubick, associé d'Outpost Ventures, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe très expérimentée de NomuPay et d'être leur partenaire dans cette nouvelle phase de croissance de cette entreprise. Tout au long de nos échanges avec NomuPay, nous étions toujours impressionnés par la mise en oeuvre technologique de la plate-forme uP, sa capacité à résoudre un large éventail de problèmes rencontrés par les entreprises et les marchés dans le domaine des paiements mondiaux, ainsi que leur approche de la distribution et les premiers partenaires qui utilisent la plate-forme à grande échelle.

NomuPay a commencé avec succès à intégrer de nouveaux clients dès le quatrième trimestre 2022 et étend désormais activement son activité sur ses principaux marchés. L'équipe continue d'ajouter de nouveaux marchés à la plate-forme uP, tout en continuant à investir dans le développement de produits.

À propos de NomuPay

En tant que solution de paiement moderne complète, la plateforme de paiement unifié (uP) de NomuPay, permet d'accepter et d'envoyer facilement des paiements en Europe et sur les marchés en expansion d'Asie du Sud-Est et de Turquie grâce à une intégration unique. Conçue spécialement pour soutenir vos efforts de croissance internationale, l'API sécurisée de la plateforme d'uP offre un large éventail de méthodes de paiement, y compris la carte, les solutions d'achat immédiat et de paiement différé, les plans de paiement échelonnés, et les méthodes de paiement alternatives locales en Thaïlande, en Malaisie, à Hong Kong, aux Philippines et en Turquie. Conçue pour permettre des paiements basés sur les flux de paiement spécifiques à votre organisation, la plateforme d'uP de NomuPay offre aux fournisseurs de paiement, aux grandes entreprises et aux marchés en ligne sophistiqués une visibilité et une traçabilité complète des paiements.?

Fondée en 2021, NomuPay est financée par des institutions et est présente à Dublin, Hong Kong, Kuala Lumpur, Manille, Istanbul et Bangkok. L'équipe de direction est composée de vétérans de l'industrie ayant acquis une expérience antérieure chez Hyperwallet (un service PayPal), US Bank, Barclays, Ingenico, Evo Payments et American Express.?

