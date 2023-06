DXC Technology prévoit cinq façons dont les logiciels accéléreront le développement durable au cours des cinq prochaines années





L'innovation axée sur les logiciels favorisera la transformation radicale nécessaire pour créer un avenir sûr sur le plan climatique

LONDRES, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), l'une des principales sociétés mondiales de services technologiques figurant au classement Fortune 500, a prévu cinq façons dont les logiciels contribueront à créer un avenir plus durable au cours des cinq prochaines années.

« La technologie joue un rôle prépondérant dans presque tous les aspects du développement durable - de l'augmentation de la productivité, de l'efficacité et des économies de coûts au suivi et à la modélisation des progrès », a déclaré Henrik Hvid Jensen, stratège principal en technologie, DXC. « En tant que leader mondial des services informatiques, DXC considère que la technologie nous aidera à promouvoir le développement durable au cours des cinq prochaines années. »

1. Les organisations adopteront des modèles d'entreprise fondés sur l'économie circulaire

À l'échelle mondiale, les ressources naturelles s'amenuisent et leur exploitation accrue pour répondre à la demande mondiale a un impact négatif sur l'environnement. Pour mettre en place une économie circulaire mondiale compétitive qui ne produit pas de déchets, les entreprises doivent adapter leurs modèles commerciaux afin de maximiser l'efficacité des ressources, de développer des produits recyclables et de réutiliser les déchets pour en faire de nouvelles offres.

L'un des plus grands défis de la transition vers une économie circulaire est la collecte et le partage de données sur un produit tout au long de son cycle de vie. Les passeports numériques de produits (DPP) offrent cette possibilité et promettent d'agir comme un registre transparent des attributs de durabilité, d'environnement et de recyclabilité d'un produit. L' Union européenne se positionne comme un précurseur dans ce domaine et prévoit que la plupart des produits de la région seront couverts par la réglementation sur les DPP d'ici 2030.

2. L'IA aidera à gérer les ressources naturelles

L'IA deviendra de plus en plus importante pour aborder la plupart des questions de durabilité environnementale, notamment la biodiversité, l'énergie, les transports et la gestion des agroécosystèmes. Dans le secteur agricole, l'IA peut fournir des informations et accroître l'automatisation afin d'améliorer la gestion de l'environnement et de détecter les maladies et les infestations potentielles avant que les cultures ou le bétail ne soient menacés. La technologie n'a pas seulement un impact sur la production des exploitations individuelles, mais les données génèrent des informations précieuses qui peuvent influencer positivement les décisions politiques au niveau local ou national.

Par exemple, DXC travaille en partenariat avec le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (MAPA) en Espagne pour transformer le secteur agricole espagnol grâce à l'analyse des données et à l'IA. Un projet utilise des algorithmes d'IA pour prédire avec précision les incendies de forêt en évaluant les sources de données environnementales collectées par MAPA et ses partenaires. Ailleurs, l'IA aide les agriculteurs à prendre des décisions plus éclairées quant aux cultures à planter et à l'endroit où elles doivent l'être.

3. L'IA augmentera la viabilité des énergies renouvelables

McKinsey estime que d'ici 2026, la capacité mondiale de production d'électricité renouvelable augmentera de plus de 80 % par rapport aux niveaux de 2020. Par exemple, l'Europe ajoutera au réseau environ 36 millions d' actifs renouvelables , tels que les panneaux solaires, les véhicules électriques (VE) et le stockage d'énergie, en 2025, et 89 millions d'ici 2030.

L'automatisation et l'analyse des données peuvent aider à gérer les sources d'énergie décentralisées, à diriger l'électricité excédentaire et à détecter les points faibles potentiels du réseau avant qu'ils ne deviennent des problèmes importants, et aider les services publics à rediriger l'énergie là où elle est nécessaire en temps réel.

4. Au cours de la prochaine décennie, on assistera à une évolution majeure vers des véhicules électriques définis par logiciel

L'industrie automobile est responsable de près d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre et constitue l'une des principales causes de la pollution de l'air dans les villes. Pour y remédier, les régulateurs aux États-Unis, en Europe et ailleurs sont en train de revoir leur politique et de mettre en oeuvre des lois visant à limiter la vente de nouvelles voitures à essence et diesel. En conséquence, dix-huit des plus grands constructeurs automobiles du monde sont passés ou se sont engagés à passer, complètement ou de manière significative, à la fabrication de VE dans les années à venir.

Les VE seront des véhicules définis par logiciel (SDV) dotés de capacités automatisées pour gérer la voiture de manière plus efficace, en accordant une attention particulière aux sensibilités environnementales. Les SDV sont dotés d'un routage intelligent et d'une optimisation de l'énergie qui peuvent atténuer les problèmes liés à la capacité de charge et à l'autonomie.

5. Les systèmes financiers seront repensés pour consommer moins d'énergie

La transition vers des opérations plus durables sur le plan environnemental est une priorité absolue pour les banques et les organisations de services financiers . Des logiciels plus durables, des algorithmes plus efficaces et un meilleur traitement des données sont essentiels à ces efforts. Le marché mondial de la finance verte est ainsi passé de 5,2 milliards de dollars en 2012 à plus de 540 milliards de dollars en 2021.

Outre des portefeuilles de plus en plus soucieux de l'environnement, le secteur des services financiers réduit considérablement sa consommation d'énergie en améliorant l'efficacité des centres de données. Les mises à jour comprennent la déduplication et la compression des données qui peuvent améliorer la disposition et l'efficacité du stockage des données tout en réduisant la consommation d'énergie. Au-delà du secteur financier traditionnel, de nouvelles approches contribuent à accroître la durabilité du processus d'extraction des crypto-monnaies.

« Nous pouvons tous nous réjouir du jour où la durabilité sera la nouvelle norme et où les logiciels seront au coeur de la création d'un avenir compétitif et sûr sur le plan climatique", a ajouté Henrik Hvid Jensen, stratège principal en technologie, DXC.

Pour plus d'informations, consultez l'article : Five Ways Software Will Boost Sustainability in the Next Five Years.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité dans les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client sur l'ensemble de leur parc informatique. Pour en savoir plus sur la manière dont nous assurons l'excellence pour nos clients et nos collègues, rendez-vous sur DXC.com .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2088579/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_Predicts_Five_Ways_Softwar.jpg

Contact : Aleksandra Andreasik-Binkowska, directrice des communications, DXC Technology, [email protected]

1 juin 2023 à 10:58

Communiqué envoyé leet diffusé par :