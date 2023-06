Déclaration du ministre Hussen à l'occasion du Mois du patrimoine portugais





C'est aujourd'hui que commence le Mois du patrimoine portugais au Canada.

OTTAWA, ON, le 1er juin 2023 En juin, les Canadiens et Canadiennes de tout le pays souligneront le Mois du patrimoine portugais.

Fier d'accueillir plus d'un demi-million de Luso-Canadiens, le Canada possède l'une des plus grandes diasporas portugaises au monde. Originaire de différentes régions du Portugal, la communauté est présente dans de nombreuses régions du Canada. Ses membres se sont efforcés de garder bien vivantes leurs traditions, leurs langues et leurs cultures. Depuis la première vague d'immigration jusqu'à aujourd'hui, les Canadiens et Canadiennes d'origine portugaise enrichissent le tissu de notre société par leur contribution dans divers domaines, dont l'art, la musique, la cuisine et le sport.

Ce mois nous donnera l'occasion de nous rassembler pour souligner l'apport des Canadiens et Canadiennes d'origine portugaise au multiculturalisme de notre société. Le moment est aussi bien choisi pour en apprendre plus sur l'histoire et les valeurs de cette communauté, et découvrir les beautés de la langue portugaise.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à célébrer la communauté portugaise tout au long du mois de juin et au-delà.

Joyeux Mois du patrimoine portugais!

SOURCE Patrimoine canadien

1 juin 2023 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :