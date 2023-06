AVEVA reconnu comme leader dans IDC MarketScape : Worldwide Process Manufacturing Execution System 2023 Vendor Assessment (Analyse des fournisseurs de systèmes d'exécution pour la fabrication de processus à l'échelle mondiale)





AVEVA, leader mondial des logiciels industriels, de la transformation numérique gérée et du développement durable, a annoncé qu'il a été inclus dans la catégorie des leaders dans l'analyse des fournisseurs IDC MarketScape : Worldwide Process Manufacturing Execution System 2023 (doc # EUR150526323, avril 2023).

Selon IDC MarketScape, « AVEVA MES est une solution orientée modèle qui prend en charge la modélisation des flux de travail opérationnels, des processus de production et des équipements. Cette approche configurable de la gestion des processus d'entreprise permet de normaliser les processus opérationnels sur plusieurs sites et fournit une plate-forme de gestion centralisée pour l'analyse et la visualisation des données ». En expliquant les points forts d'AVEVA MES, le rapport indique que « l'approche basée sur les modèles et les processus fait partie des points forts d'AVEVA depuis longtemps. Il s'agit d'un facteur de différenciation pour l'entreprise, qui s'aligne sur les besoins des principales industries desservies par AVEVA. Au fil du temps, l'entreprise a également construit une connaissance approfondie du domaine de la fabrication de processus, à la fois du côté de l'exécution de la fabrication et de l'optimisation de la conception de l'usine. Ces capacités sont essentielles pour stimuler la transformation numérique (DX) à travers le cycle de vie des actifs et des opérations pour les industries à forte intensité de capital. Ces fonctionnalités, ainsi qu'une forte dynamique d'innovation vers une nouvelle architecture cloud, contribueront au succès à long terme d'AVEVA dans la fabrication de processus. »

Lorenzo Veronesi, Directeur de recherche associé, IDC Manufacturing Insights, a déclaré : « Les organisations des secteurs de la fabrication par processus continu ou par lots et de la fabrication hybride devraient envisager un système d'exécution de la fabrication qui offre une grande agilité opérationnelle à travers de multiples installations et sites. »

Keith Chambers, Vice-président, Logiciels de gestion des opérations, AVEVAa déclaré : « Nous avons le plaisir d'annoncer qu'AVEVA a été reconnu comme un leader dans l'IDC MarketScape : Worldwide Process Manufacturing Execution System Software Providers 2023 Vendor Assessment. Les fabricants continuent de voir chaque maillon de leur chaîne de valeur massivement perturbé. Avec cette analyse, ils peuvent être assurés qu'AVEVA MES permettra de combler le fossé de collaboration entre l'entreprise et l'usine et d'améliorer l'efficacité de leurs réseaux de fabrication en faisant preuve d'agilité et de résilience à un moment où l'on en a désespérément besoin. »

IDC MarketScape a dressé une liste des capacités distinctives d'AVEVA en matière de MES :

« Approche basée sur des modèles : le MES d'AVEVA intègre une fonctionnalité complète de gestion des processus d'entreprise (BPM). Les modèles de flux de travail préconfigurés fournissent une option réutilisable pour l'exécution de la logique commerciale dans les flux de travail standard des opérateurs. Cela permet la standardisation et le déploiement multi-sites, la standardisation des indicateurs clés de performance (KPI), les meilleures pratiques industrielles et l'amélioration continue.

le MES d'AVEVA intègre une fonctionnalité complète de gestion des processus d'entreprise (BPM). Les modèles de flux de travail préconfigurés fournissent une option réutilisable pour l'exécution de la logique commerciale dans les flux de travail standard des opérateurs. Cela permet la standardisation et le déploiement multi-sites, la standardisation des indicateurs clés de performance (KPI), les meilleures pratiques industrielles et l'amélioration continue. « Analyse de l'optimisation de la production : AVEVA Insight se présente comme un outil basé sur le cloud dans lequel les capacités/modèles natifs du cloud AI s'assoient et les données sont analysées pour fournir des avertissements prédictifs et des actions prescriptives. À l'avenir, la société a l'intention de fournir des capacités d'intelligence artificielle (IA)/apprentissage machine (ML) pour AVEVA MES en tant que services cloud à valeur ajoutée dans AVEVA Insight en connectant les données historiques d'AVEVA MES et PI System sur site au cloud.

AVEVA Insight se présente comme un outil basé sur le cloud dans lequel les capacités/modèles natifs du cloud AI s'assoient et les données sont analysées pour fournir des avertissements prédictifs et des actions prescriptives. À l'avenir, la société a l'intention de fournir des capacités d'intelligence artificielle (IA)/apprentissage machine (ML) pour AVEVA MES en tant que services cloud à valeur ajoutée dans AVEVA Insight en connectant les données historiques d'AVEVA MES et PI System sur site au cloud. « Large éventail de solutions adjacentes : AVEVA fournit une large gamme de solutions pour venir compléter les fonctionnalités de son produit MES, y compris la gestion de la performance des actifs et l'optimisation de la chaîne de valeur (capacités intégrées de planification, d'ordonnancement et d'exécution de la production). AVEVA System Platform et AVEVA PI System sont aussi intégrées à MES pour permettre une connectivité agnostique des appareils et des systèmes de contrôle pour la détection des événements de production et la collecte automatique et semi-automatique des données. »

AVEVA occupe une place importante dans les secteurs de la fabrication de procédés, de l'alimentation et des boissons et des biens de consommation emballés, les principales références citées dans le rapport étant Danone, Henkel, Valmet Automotive, Barry Callebaut et Borg Manufacturing.

En février, AVEVA s'est lancé dans l'AVEVA Manufacturing Execution System 2023, qui contribue à la standardisation et à l'introduction des meilleures pratiques plus rapidement et à plus grande échelle, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la rentabilité et de promouvoir la durabilité. Le nouveau produit favorise également la résilience et l'agilité de la chaîne d'approvisionnement grâce à une visibilité unifiée, des rapports et des indicateurs clés de performance pour les opérations multi-sites.

Une copie gratuite de l'extrait du rapport est disponible sur le site Internet de la société AVEVA à l'adresse suivante : https://engage.aveva.com/IDC-MarketScape-Worldwide-Process-Manufacturing-Execution-Systems.html

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'analyse des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour fournir une vue d'ensemble de la compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et de la communication) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs de TI et de télécommunications peuvent être comparés de manière significative. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologie une analyse à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

-FIN-

À propos d'AVEVA

AVEVA est un leader mondial dans le domaine des logiciels industriels, stimulant l'ingéniosité pour favoriser une utilisation responsable des ressources mondiales. Sa plateforme cloud industrielle et ses applications sécurisées permettent aux entreprises d'exploiter la puissance de leurs informations et d'optimiser la collaboration avec leurs clients, fournisseurs et partenaires.

Plus de 20 000 entreprises réparties dans plus de 100 pays font confiance à AVEVA pour les aider à fournir les éléments essentiels de la vie : une énergie sûre et fiable, de la nourriture, des médicaments, des infrastructures et bien plus encore. En connectant les personnes à des informations fiables et enrichies par l'IA, AVEVA permet aux équipes d'ingénierie d'optimiser leurs opérations, de favoriser la croissance ainsi que la durabilité.

Considérée comme l'une des entreprises les plus innovantes au monde, AVEVA soutient ses clients grâce à des solutions ouvertes et à l'expertise de plus de 6 400 employés, 5 000 partenaires et 5 700 développeurs certifiés. Présente dans le monde entier, AVEVA a son siège à Cambridge, au Royaume-Uni. Pour en savoir plus, consultez le site www.aveva.com.

Copyright © 2023 AVEVA Solutions Limited. Tous droits réservés. AVEVA Solutions Limited appartient au groupe AVEVA. AVEVA, les logos AVEVA et les noms de produits AVEVA sont des marques commerciales ou des marques déposées d'AVEVA Group plc ou de ses filiales au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 juin 2023 à 11:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :