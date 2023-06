H.Spectrum+ subventionne de nouvelles idées audacieuses dans le monde entier pour révolutionner les technologies de la santé





Foxconn Technology Co. Ltd. (FTC) et la Fondation Yonglin, disposent encore d'un mois pour son appel à propositions ouvert aux étudiants en médecine et aux professionnels de la santé, ainsi qu'aux startups spécialisées dans les technologies de la santé

TAIPEI, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- H.Spectrum+, l'un des principaux accélérateurs de startups dans le domaine des technologies de la santé de l'APAC, a annoncé aujourd'hui le dernier mois de son appel à propositions ouvert pour 2023, qui se concentre non seulement sur les startups, mais aussi sur les étudiants en médecine et les praticiens de la santé porteurs d'idées créatives dans leur domaine. Avec l'appui de Foxconn Technology Co. Ltd. (FTC) et la Fondation Yonglin, l'organisation a considérablement élargi son champ d'action après la pandémie et s'est fixé pour objectif de « perturber » la biotechnologie, l'IA et les soins de santé intelligents par le biais de partenariats mondiaux.

Pour présenter votre idée innovante ou en savoir plus, veuillez consulter le site : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeefgf6_W-FlD3lkfomPXZkfl4JvJi1ZnVJndnhSbMYAPsgcQ/viewform

Au lendemain de la faillite de la Silicon Valley Bank, dont dépendaient largement les secteurs des sciences de la vie et de la santé, les startups du secteur des technologies de la santé ont dû faire face à un manque d'opportunités de financement pour obtenir des capitaux. Bien que les perspectives à long terme pour les technologies de la santé soient à la hausse (selon le cabinet comptable Deloitte), tout particulièrement au Royaume-Uni, ces défis pourraient conduire les organisations à rechercher de plus en plus le soutien d'autres sources en dehors de l'industrie financière.

Un accélérateur de premier plan dans le secteur en plein essor des technologies de la santé à Taïwan

Alors que les secteurs des technologies de la santé et de la biotechnologie continuent de se développer à Taïwan, les entrepreneurs et les startups sont confrontés à des défis croissants liés aux coûts, en particulier avec l'inflation en hausse dans le monde entier. Ceci est particulièrement vérifié en ce qui concerne le développement de prototypes, mais s'étend également à la mise en place d'une infrastructure de fabrication.

« Le succès des startups dans le domaine des technologies de la santé ne se limite pas à un capital stable ; il nécessite également un vaste réseau de soutien pour aider au prototypage et à la fabrication »,, note Vivian Feng, directrice générale adjointe de H.Spectrum+. « Cette formule est exactement ce que nous offrons, et notre expansion cette année pour cultiver des idées de technologies de la santé directement à partir d'une source plus fondamentale, sur le terrain - les prestataires de soins de santé individuels eux-mêmes - démontre notre engagement vis-à-vis de l'esprit d'innovation implacable incarné par nos collègues. »

Tournée vers les technologies biomédicales, les équipements médicaux, la médecine préventive, la médecine de précision et les soins de santé intelligents alimentés par l'IA, la proposition de valeur unique de H.Spectrum+ découle de son modèle de soutien global. Elle offre une plateforme en circuit fermé avec des fonctionnalités étendues et variées qui ont aidé plus de 200 startups à tirer parti de l'infrastructure étendue de la FTC pour obtenir des résultats optimaux. Des stratégies et tactiques au financement et au capital-risque, en passant par le développement de prototypes et l'optimisation des processus de fabrication, H.Spectrum+ veille à ce que tous les angles soient couverts pour ses organisations partenaires.

Recette du succès

L'une des réussites de H.Spectrum+ est Redeye Biomedical, une start-up spécialisée dans les techniques de détection optique en matière de santé intelligente, de sécurité alimentaire et de protection de l'environnement. Redeye a développé le premier analyseur optique de test d'hématurie à petite échelle au monde, redeye 1 Plus-U, et a reçu l'approbation de la FDA en 2020. Suite à ce premier succès, H.Spectrum+ accompagne l'entreprise dans ses projets d'expansion à Taïwan, en Chine et aux États-Unis, ainsi que dans le développement de nouvelles technologies pour la détection des protéines urinaires et les maladies chroniques.

Une autre start-up exemplaire, AcroViz Technology, exploite une technologie d'imagerie de pointe pour la santé prédictive du cerveau. Son AcroViz Axonal Brain Age - Brain Health Report a été le premier à utiliser l'imagerie par résonance magnétique de diffusion (IRMd) et l'IA pour une évaluation précise et non invasive de la santé du cerveau, ce qui semble prometteur pour la détection précoce de la maladie d'Alzheimer. Un aspect de leur technologie a été approuvé à la fois par la FDA américaine et la FDA taïwanaise, et H.Spectrum+ continue à soutenir leurs plans futurs pour pénétrer les marchés américain et européen et pour développer une IRM mobile avec une prédiction exclusive de l'âge du cerveau grâce à une approche multidisciplinaire.

