Le nouvel OAR change de nom et devient l'Organisme canadien de réglementation des investissements

TORONTO, le 1er juin 2023 /CNW/ - Le Nouvel organisme d'autoréglementation du Canada (nouvel OAR) a officiellement changé sa dénomination sociale pour Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). Ce changement de nom est le résultat de la fusion, plus tôt cette année, de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

Pour souligner l'adoption du nouveau nom, des membres de la direction et des employés de l'OCRI ont ouvert les marchés à Toronto ce matin.

« Aujourd'hui est un jour historique pour notre organisme, notre secteur et nos employés. Nous sommes enfin l'OCRI, a déclaré Andrew Kriegler, président et chef de la direction de l'OCRI. La réglementation des valeurs mobilières au Canada connaît une période de transformation, et je suis fier de contribuer à améliorer les choses. Nous avons l'occasion de changer la manière dont nous structurons la réglementation. L'OCRI réduira le fardeau réglementaire excessif et fera preuve de souplesse à l'égard de ses membres de manière à les aider à mieux servir leurs clients, sans apporter de changements perturbateurs. »

Le logo de l'OCRI est une représentation visuelle du nouvel organisme d'autoréglementation unifié et illustre le rôle de l'OCRI en matière de réglementation et de protection des investisseurs. Il suscite un sentiment de confiance, et les trois lignes figurent un mouvement vers le haut qui traduit l'évolution et la croissance. Ces lignes représentent également les trois principales parties prenantes de l'OCRI : les investisseurs, les membres et les marchés financiers.

Les membres réglementés par l'OCRI auront jusqu'au 31 décembre 2024 pour mettre à jour leurs systèmes.

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI exerce les fonctions réglementaires qu'exerçaient l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.OCRI.ca.

1 juin 2023

