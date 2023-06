BDO fusionne avec Fontaine & Associates Inc. afin d'étendre ses services de redressement financier aux particuliers à travers l'Ontario





TORONTO, le 1er juin 2023 /CNW/ - BDO Canada Limitée («?BDO?») a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Fontaine & Associates Inc. («?Fontaine?») au sein de la pratique de BDO Solutions à l'endettement, à compter du 1er juin 2023. Cette fusion renforce la position de BDO dans de nombreuses communautés du nord et de l'est de l'Ontario, y compris dans la région du Grand Toronto.

«?Notre cabinet est déterminé à fournir aux consommateurs et aux entreprises des services de redressement financier localisés lorsqu'ils en ont besoin?», a déclaré Nancy Snedden, cheffe nationale de BDO Solutions à l'endettement. « Une équipe élargie nous permettra de mieux répondre aux menaces qui pèsent sur l'économie canadienne. L'ajout de l'équipe dynamique de Fontaine signifie que les familles et les communautés d'affaires de la province de l'Ontario auront désormais un meilleur accès à l'un des noms les plus respectés dans le domaine des services d'endettement.?»

Fontaine offre depuis plus de 40 ans des services tels que le redressement financier, les conseils en crédit, les propositions de consommateur, les solutions de faillite et les solutions d'affaires. Son équipe de conseillers locaux possède une expérience éprouvée pour aider les familles et les entreprises à trouver les solutions dont elles ont besoin pour répondre à leurs difficultés financières, tout en garantissant une approche personnalisée en matière de redressement financier. Leurs valeurs renforceront ainsi l'engagement de BDO à fournir un soutien local au nombre croissant de communautés que nous desservons.

« Notre firme est fière de fournir des services de redressement financier aux consommateurs et aux entreprises de l'Ontario », énonce Nathan Sugeng, président de Fontaine & Associates. « Nous fournissons nos services avec dignité et respect aux communautés que nous desservons depuis maintenant plus de 40 ans. Rejoindre BDO nous permettra d'étendre nos services et de renforcer notre présence dans ces communautés dans les années à venir. Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe de BDO Solutions à l'endettement et attendons avec impatience le succès futur de notre nouvelle firme. »

À propos de BDO

BDO Canada Limitée est une filiale de BDO Canada s.r.l. BDO Canada s.rl. est un important fournisseur de services professionnels à des clients de toutes tailles dans pratiquement tous les secteurs d'activité. Notre équipe propose une gamme complète de services d'assurance, de services aux entreprises et d'externalisation, de fiscalité et de conseil, complétée par une connaissance approfondie de l'industrie acquise au cours de plus de 100 ans de travail au sein des communautés locales. En tant que membre du réseau international BDO, nous sommes en mesure de fournir des services transfrontaliers transparents et cohérents aux clients ayant des besoins mondiaux. Avec plus de 1 800 bureaux dans 164 pays, notre réseau mondial BDO nous positionne pour fournir des services transfrontaliers cohérents aux clients ayant des besoins mondiaux.

BDO Canada s.r.l, une société canadienne à responsabilité limitée, est membre de BDO International Limited, une société britannique à responsabilité limitée par garantie, et fait partie du réseau international BDO de cabinets indépendants. BDO est le nom de marque du réseau BDO et de chacune des entreprises membres de BDO.

Pour en savoir plus sur BDO Canada, visitez : https://debtsolutions.bdo.ca/fr-ca/

SOURCE BDO Canada LLP

1 juin 2023 à 10:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :