Invitation aux médias - Invitation au dialogue public de Kuujjuaq sur la revitalisation et la promotion des langues autochtones





QUÉBEC, le 1er juin 2023 /CNW/ - Le ministre des Relations avec les Premières nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, invite les représentantes et représentants des médias à un dialogue public sur la revitalisation et la promotion des langues autochtones.

Date : Le 16 juin 2023



Heure : 10 h 30



Lieu : Forum de Kuujjuaq

Gymnase

Kuujjuaq

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

1 juin 2023 à 10:33

Communiqué envoyé leet diffusé par :