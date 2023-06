Gillette fête le retour de la Gillette Cup Featuring Fortnite et de la All-Star Gillette Gaming Alliance





Gillette (NYSE : PG), la plus grande entreprise de produits de rasage et de soins pour Homme au monde et marque pionnière en matière de gaming et esports, a fièrement annoncé le retour de la très attendue Gillette Cup Featuring Fortnite, une compétition internationale de gaming d'une durée de deux jours mettant en scène une île créée sur mesure dans Fortnite. Ayant vu le jour pour la première fois en février 2022, la toute première Gillette Cup a recueilli plus de 300 000 heures de visionnage pendant tout le tournoi. De retour avec sa deuxième édition, l'événement débutera le 1er juin 2023 et réunira les membres de la Gillette Gaming Alliance qui affronteront les membres de la communauté mondiale de Fortnite pour remporter 50 000 dollars, soit le double de la cagnotte de l'année dernière. La Gillette Cup Featuring Fortnite est l'un des plus grands tournois de marque à ce jour de la communauté gaming.

La compétition se déroulera sur une île « Gillette Face-Off » remaniée, un environnement personnalisé développé à l'aide des outils créatifs de Fortnite ; tout repose sur le succès des versions existantes du labo futuriste et des puits de mine de l'île, sorties pour la première fois en 2022. Les îles Fortnite personnalisées présentent un gameplay « Zero Build » plein d'action et des produits Gillette emblématiques pour une expérience gaming aussi satisfaisante qu'un rasage de près. Vous pouvez jouer dans les îles « Gillette Face-Off » à n'importe quel moment, en saisissant le code d'île 6674-8139-7577.

« Le célèbre retour de la Gillette Cup Featuring Fortnite témoigne de nos succès antérieurs et du renforcement de notre relation avec les membres de la Gillette Gaming Alliance pour proposer des expériences significatives et impactantes à la communauté gaming », explique Daniel Ordonez, leader de la franchise de la marque mondiale Gillette. « Nous sommes impatients d'encourager nos membres de l'Alliance et de nous engager avec la communauté de Fortnite, en les rencontrant surtout là où ils sont stimulés de manière vraiment amusante et authentique ».

Pour la première fois, les viewers et les fans du monde entier peuvent se rendre à l'adresse suivante www.GilletteCup.com pour vérifier le classement et suivre les mises à jour en temps réel. De plus, ils auront la possibilité de gagner des équipements et des produits exclusifs du Gillette Gaming en se rendant sur le nouveau site Web pendant toute la durée du tournoi.

Infos sur le tournoi : formule compétitive et professionnelle dans la catégorie événement sportif

Le tournoi débutera par les tours régionaux, où s'affronteront huit équipes de « binômes » représentant huit pays ou régions, soit un total de 64 équipes et 128 gamers à travers le monde. Les participants représenteront le Brésil, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Mexique, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis/le Canada. Grâce à un système de points, les équipes seront placées au hasard sur l'île du « Gillette Face-Off » et s'affronteront dans plusieurs tours « Zero Build ».

Les 16 meilleures équipes des phases régionales s'affronteront pour accéder aux demi-finales et seront divisées en deux (2) groupes de huit (8) binômes. Ces 16 équipes continueront à s'affronter pendant plusieurs tours sur l'île « Gillette Face-Off ». Les quatre (4) meilleurs binômes de chaque groupe iront en finale pour former un seul hall et s'affronteront pendant plusieurs tours sur l'île personnalisée de la Gillette Cup. Les binômes seront notés par le système de points et recevront des prix en espèces, proportionnels à leur classement. Le dernier binôme en compétition sera désigné vainqueur de la Gillette Cup !

Les membres de la Gillette Gaming Alliance, notamment TypicalGamer (États-Unis/Canada), Vicens (Espagne), Agustin (Espagne), Papaplatte (Allemagne), Rumathra (Allemagne), Elded (Mexique), Jolavanille (France), Pizfn (Italie), Xuider (Italie), Mongraal (Royaume-Uni), et Nobru (Brésil), représenteront leurs pays respectifs en s'affrontant à d'autres membres professionnels de la communauté Fortnite pour décrocher le « win » et le prix du championnat.

« J'ai eu beaucoup de plaisir à streamer pour la Gillette Gaming Alliance cette année et à fournir du contenu et des expériences supers à ma communauté au nom de la marque », partage Andre Rebelo, pro de Fortnite, également connu sous son pseudo TypicalGamer, membre de la Gillette Gaming Alliance et représentant l'Amérique du Nord. « Je me souviens d'avoir regardé la Gillette Cup l'année dernière en pensant que c'était vraiment super. Je suis donc impatient d'y participer moi-même cette année, et j'espère bien ramener le W à la maison pour mes fans et mes followers ».

La Gillette Gaming Alliance, qui entame sa cinquième année, est la plus ancienne activation de gaming de Gillette et l'un des programmes les plus représentatifs et les plus réussis à ce jour pour la marque.

*Il s'agit d'une expérience créative Fortnite créée de manière indépendante et qui n'est ni sponsorisée, ni approuvée, ni administrée par Epic Games, Inc.

1 juin 2023 à 10:20

