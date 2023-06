GWM étend sa portée mondiale avec le lancement du TANK500 aux Émirats arabes unis





BAODING, Chine, le 1er juin 2023 /CNW/ - Le 29 mai dernier, GWM a lancé le TANK500 sur le marché des Émirats arabes unis (EAU). L'événement de lancement a eu lieu à Dubaï, aux Émirats arabes unis, attirant l'attention d'un grand nombre d'amateurs de GWM.

Plus de 140 invités ont assisté à l'événement, y compris des clients VIP et plus de 70 médias influents et leaders d'opinion clés, qui ont tous fait l'éloge du GWM TANK500. Le GWM TANK500 a conquis les consommateurs des Émirats arabes unis avec son style haut de gamme et sa performance puissante. Le GWM TANK300 a également été dévoilé, ce qui a accru la notoriété du GWM TANK auprès des consommateurs locaux.

M. Gautam Arun, directeur de produits de GWM dans la région du Moyen-Orient, a présenté l'expérience ultime de l'intelligence, du luxe et du confort. Il a également analysé en profondeur les points forts du GWM TANK500 pour le public. « Le véhicule de GWM possède des attributs urbains et hors route, grâce à sa technologie avancée qui offre un équilibre exceptionnel entre la performance et le confort », a déclaré M. Gautam Arun.

Le GWM TANK500 est un VUS hors route de luxe moyen et grand qui redéfinit une nouvelle catégorie sur le marché des VUS hors route de luxe. Développé sur la plateforme TANK, ce modèle offre une puissance impressionnante, des capacités hors route intelligentes et un confort et une sécurité exceptionnels.

Le GWM TANK500 est équipé d'un groupe motopropulseur à haute performance et d'un système d'entraînement à quatre roues motrices pour offrir une stabilité et une sécurité exceptionnelles aux consommateurs. De plus, ce modèle offre des configurations hors route spécialisées en fonction des besoins des consommateurs, y compris le verrouillage mécanique différentiel à commande électronique, un mode rampant hors route, etc. Ces configurations peuvent offrir une expérience de conduite plus pratique et plus sécuritaire pour les consommateurs dans des conditions de conduite difficiles. Si un pneu glisse sur un nid-de-poule, le conducteur peut rapidement se sortir du pétrin en utilisant un bouton à commande électronique pour activer le dispositif de blocage du différentiel.

GWM TANK500 s'engage également à offrir aux conducteurs et aux passagers une expérience de luxe et de confort de premier ordre. L'extérieur simple, mais majestueux, et la grille d'entrée d'air de grande dimension avec des phares carrés donnent une impression de puissance. L'intérieur du GWM TANK500 comprend plusieurs matériaux luxueux, ainsi qu'une technologie d'infodivertissement de contrôle central haute définition de 37 cm (14,6 pouces). Ces détails, qui améliorent le confort de conduite et qui mettent à jour le modèle avec des technologies de pointe, démontrent l'engagement de la marque envers la qualité.

À la suite du lancement du GWM TANK300 au Moyen-Orient, le lancement du modèle phare GWM TANK500 montre une nouvelle étape franchie par GWM pour élargir son marché mondial. GWM a également l'intention de lancer le GWM TANK500 en Arabie saoudite, à Oman, à Bahreïn et au Koweït et vise à établir des activités localisées dans la région afin d'améliorer davantage son image de marque mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2089606/GWM_Expands_Global_Reach_with_TANK500_launched_in_UAE.jpg

SOURCE GWM

1 juin 2023 à 10:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :