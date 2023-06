THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS AWARDS ANNONCE LES CHAMPIONS OF CHANGE 2023





LONDRES, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- 50 Best annonce aujourd'hui ses Champions of Change 2023 - des héros de l'hospitalité qui accomplissent des changements significatifs pour leurs communautés et créent des modèles pour un secteur meilleur.

Nora Fitzgerald Belahcen, lauréate du prix Champions of Change, dirige Amal à Marrakech, au Maroc, une entreprise sociale qui contribue à l'autonomisation des femmes défavorisées. Elle a ouvert le premier centre Amal en 2013 pour former des femmes arabes en difficulté - souvent des mères célibataires rejetées par la société - à l'art culinaire et ses compétences associées. Le centre gère aujourd'hui un restaurant et une entreprise de restauration prospères, où travaillent des formateurs et des étudiants, avec 30 personnes diplômées tous les huit mois. Le dernier projet d'Amal est le Sign Language Café à Marrakech, qui emploie des femmes malentendantes et sert de modèle aux entreprises gérées par des sourds.

Elle déclare : « Je suis ravie de remporter ce prix au nom de toutes les femmes avec lesquelles j'ai travaillé et pour qui la gastronomie a changé la vie. Je crois depuis longtemps au pouvoir qu'a la nourriture de nourrir et de guérir, de nous rassembler et de changer des vies. »

Le deuxième prix Champions of Change 2023 est décerné au duo Othón Nolasco et Damián Diaz, basé à Los Angeles, qui a créé un projet de sécurité alimentaire à but non lucratif, No Us Without You LA, pendant la pandémie. Il apporte un soutien sous forme d'aide alimentaire et de conseils aux familles d'immigrés sans papiers travaillant dans le secteur, qui ne sont pas légalement reconnus comme citoyens américains et ne peuvent donc pas bénéficier de l'aide gouvernementale.

Ils déclarent : « Les travailleurs sans-papiers sont le coeur et l'âme de l'industrie de la restauration et des bars, mais ils sont souvent traités comme des personnes insignifiantes. No Us Without You LA offre des colis d'aide alimentaire pour montrer qu'ils ne sont pas oubliés. Nous sommes fiers de nourrir ceux qui nous nourrissent depuis des années ».

50 Best fera un don financier aux causes des lauréats, leur permettant de poursuivre leurs initiatives. Ces distinctions font partie de l'événement The World's 50 Best Restaurants 2023, parrainé par S.Pellegrino & Acqua Panna, qui se conclura par une cérémonie le 20 juin à Valence, en Espagne.

Pour accéder à la médiathèque :

https://mediacentre.theworlds50best.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2089952/50_Best_Champions_of_Change.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2082415/50Best_Logo.jpg

1 juin 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :