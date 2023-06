Célébrons les 30 ans de la Marche pour la guérison du diabète Sun Life FRDJ





TORONTO, 01 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Marche pour la guérison du diabète Sun Life FRDJ est le plus important événement de collecte de fonds au Canada qui rassemble la communauté du diabète de type 1, 2023 (DT1) afin d'amasser des fonds pour les recherches sur le DT1. Se voulant une célébration familiale et communautaire, la Marche a permis d'amasser plus de 137 millions de dollars à ce jour, ce qui en fait l'un des événements de collecte de fonds les plus anciens et les plus réussis au Canada.

Tout au long du mois de juin, plus de 40 Marches seront organisées dans tout le pays. L'objectif collectif de la collecte de fonds est de 3,1 millions de dollars, qui serviront à la recherche de thérapies de guérison pour cette maladie. Cette année marque le 30e anniversaire de la Marche et FRDJ est fière de célébrer trois décennies de progrès, d'engagement et d'amélioration des vies pour les personnes touchées par le DT1.

Le DT1 est une maladie auto-immune qui touche près de 300 000 Canadiennes et Canadiens. Depuis plus de 100 ans, le seul traitement disponible est l'insuline, et même avec une gestion minutieuse, il existe un risque de complications liées au diabète, telles que l'insuffisance rénale, la cécité, l'amputation et même la mort. Le Canada affiche l'un des taux de croissance les plus rapides au monde en matière de diagnostic, et nous ne savons pas pourquoi. Il n'existe actuellement aucun traitement modificateur de la maladie ni aucune thérapie de guérison. Il est essentiel de continuer à investir dans la recherche de pointe, comme les traitements à base de cellules souches qui peuvent produire de l'insuline chez les personnes atteintes de la maladie, afin d'améliorer les traitements et les thérapies de guérison.

« Il n'y a rien de comparable à la Marche. C'est vraiment inspirant de voir la passion et le dévouement de nos familles de la communauté du diabète de type 1 et leur détermination à se soutenir mutuellement et à nous aider à nous rapprocher d'un monde sans cette maladie », déclare Dave Prowten, président et chef de la direction de FRDJ Canada. « Nous avons vu tellement de progrès dans la recherche sur le diabète de type 1 au cours des 30 dernières années, qu'il s'agisse de nouveaux appareils et technologies, de progrès significatifs dans les thérapies à base de cellules souches ou de développements dans le dépistage qui signifient que nous pourrons peut-être un jour être en mesure d'arrêter la maladie avant même qu'elle ne se déclare. Les fonds recueillis lors de la Marche pour la guérison du diabète Sun Life FRDJ permettront d'accélérer le rythme des recherches les plus prometteuses sur le diabète de type 1. »

La division Soins du diabète d'Abbott est redevenue le partenaire national principal de la Marche.

« Chez Abbott, nous nous efforçons continuellement de faire une différence significative et d'améliorer la santé et la qualité de vie des Canadiennes et Canadiens vivant avec le diabète », déclare Marie-Flore Nabor, vice-présidente de division, région Canada-Amérique latine, Soins du diabète. « Cet engagement va au-delà de nos technologies qui changent la vie et comprend des partenariats de longue date et un soutien à FRDJ et aux familles des personnes atteintes de diabète de type 1. »

La Sun Life est un commanditaire national de la Marche depuis 2014 et un commanditaire en titre national depuis 2018.

« Le diabète étant en hausse au Canada, il est important de continuer à mettre l'accent sur la prévention, les soins, la recherche et la sensibilisation à cette maladie », affirme Dave Jones, président, Sun Life. « La Marche FRDJ est une activité de collecte de fonds de longue date qui aide à rassembler des gens de partout au Canada pour amasser des fonds pour ceux et celles qui vivent avec le diabète de type 1. Ce sont des programmes comme celui-ci qui permettent de bâtir des communautés plus saines et plus durables. »

Pour en savoir plus sur la Marche pour la guérison du diabète Sun Life FRDJ 2023 et nous aider à faire avancer plus rapidement la recherche sur le DT1, visitez : frdjmarche.ca.

À propos de FRDJ

FRDJ est la plus importante organisation internationale de financement des recherches sur le diabète de type 1 (DT1). Notre mission est d'accélérer les percées révolutionnaires pour guérir, prévenir et traiter le DT1 et ses complications. Notre organisation a vu le jour grâce à l'initiative de personnes impliquées dans leur communauté qui collaborent à l'échelle régionale pour assurer une plus grande efficacité et un impact optimal des collectes de fonds, et qui unissent leurs efforts à l'échelle nationale pour mobiliser le pouvoir des ressources, de la passion et de l'énergie. Nous collaborons avec des établissements universitaires, des gouvernements, des entreprises et des partenaires du secteur afin de développer et de maintenir un bassin de thérapies novatrices pour les personnes atteintes de DT1. Notre personnel et nos bénévoles à la grandeur du Canada et cinq sociétés internationales affiliées se dévouent à défendre la cause, à inspirer l'engagement communautaire et à transmettre notre vision d'un monde sans DT1. Pour plus d'information, visitez frdj.ca.

La Sun Life dans la collectivité

La Sun Life est axée sur la durabilité et se concentre sur les domaines où elle peut avoir le plus d'impact et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. La santé physique et la santé mentale sont au coeur de notre soutien philanthropique et nous nous attachons à soutenir les programmes et les organisations qui s'efforcent de donner aux Canadiennes et aux Canadiens les moyens de vivre une vie plus saine, où qu'ils en soient dans leur parcours. Les employés et les conseillers de la Sun Life sont très fiers de faire du bénévolat et de donner à la communauté afin d'améliorer la vie des personnes et des familles partout au Canada.

Apprenez-en davantage sur la Sun Life dans la collectivité.

À propos d'Abbott

Abbott est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé qui aide les gens à vivre plus pleinement à tous les stades de la vie. Notre portefeuille de technologies qui changent la vie couvre tout le spectre des soins de santé, avec des entreprises et des produits de premier plan dans les domaines du diagnostic, des dispositifs médicaux, des produits nutritionnels et des médicaments génériques de marque. Nos 115 000 collègues sont au service de la population dans plus de 160 pays.

Retrouvez-nous sur www.abbott.com, sur LinkedIn à www.linkedin.com/company/abbott-, sur Facebook à www.facebook.com/Abbott et sur Twitter à @AbbottNews.

Pour plus d'information :

Ruth Kapelus

Gestionnaire nationale du contenu et des relations avec les médias, FRDJ Canada

T. : 647.789.2322

C. : [email protected]

1 juin 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :