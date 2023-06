Migration de la solution YMCS de Yealink vers Microsoft Azure : Créer un système sécurisé sur une plateforme fiable





XIAMEN, Chine, 1 juin 2023 /CNW/ - Yealink, un important fournisseur de solutions de collaboration et de communication, a annoncé la migration de Yealink Management Cloud Service (YMCS) vers Microsoft Azure, une plateforme infonuagique de premier plan connue pour ses capacités incomparables. La migration vers Azure est une étape importante pour YMCS.

« Comme nous sommes une entreprise axée sur la clientèle, nous cherchons toujours des façons d'améliorer nos solutions et d'offrir la meilleure expérience possible à nos utilisateurs. La plateforme Microsoft Azure est réputée pour ses caractéristiques de sécurité robustes », a déclaré Alvin Liao, vice-président et chef des produits chez Yealink. « Ce partenariat peut aider Yealink à offrir aux clients une solution plus sécuritaire et évolutive répondant à leurs besoins changeants. »

Qu'est-ce que YMCS?

Yealink Device Management Cloud Service (YMCS) est une solution infonuagique de gestion des appareils vocaux, vidéo et casques d'écoute Yealink. Elle simplifie la gestion à distance en s'occupant de l'approvisionnement, du dépannage et de l'administration du système et répond également à certaines exigences particulières fondées sur les régions, les groupes d'utilisateurs ou les modèles d'appareils. Le déploiement automatique sur une connexion réseau élimine la nécessité d'un déploiement traditionnel coûteux, tandis que le dépannage rapide accroît la productivité.

Conçu dans une optique de sécurité, YMCS a obtenu des certifications de conformité SOC2 de type 2 et au RGPD et a réussi des tests de pénétration des plus grands laboratoires d'essais indépendants, comme le NETSPI.

Comment Azure améliore-t-elle la sécurité de YMCS?

« En utilisant Microsoft Azure pour son service de gestion infonuagique, Yealink s'appuie sur une plateforme infonuagique hautement sécurisée et évolutive qui offre des fonctions de sécurité avancées et une vaste gamme de services pour améliorer l'expérience client », a déclaré Albert Kooiman, directeur principal, Microsoft Teams Devices Partner Engineering and Certification chez Microsoft.

Réseautage de YMCS : Construction et gestion sécurisées dans l'infrastructure infonuagique Azure

Le réseautage de YMCS est construit et géré dans l'infrastructure de réseau en nuage d'Azure, qui sécurise les connexions avec un RPV IPsec ou Azure ExpressRoute et fournit un environnement isolé et hautement sécurisé pour YMCS. Et Azure Load Balancer est utilisé pour contrôler le trafic réseau entrant et sortant de YMCS, aidant à protéger les réseaux privés au moyen de la traduction d'adresses réseau intégrée.

Solutions informatiques sécurisées avec les machines virtuelles Azure et Azure Kubernetes Service

YMCS déploie la solution informatique à l'aide de machines virtuelles Azure pour aider à chiffrer les données sensibles, protéger les machines virtuelles contre les menaces malveillantes, sécuriser le trafic réseau et maintenir la sécurité des conteneurs grâce à une gestion avancée de l'identité et des accès. YMCS emploie également Azure Kubernetes Service (AKS) pour offrir une évolutivité souple, atteindre une haute disponibilité de service et prévenir les points de défaillance uniques. Afin de surveiller et de maintenir la sécurité des conteneurs pour la gouvernance à l'évolution, AKS appuie également la gestion avancée de l'identité et des accès.

Stockage sécurisé des données dans Azure Blob avec des centres de données locaux

YMCS est hébergé dans Azure Blob Storage. Et conformément aux exigences légales et réglementaires locales, toutes les données sont stockées en toute sécurité en Virginie, aux États-Unis, et à Paris, en France. Et elles sont très sécurisées grâce au contrôle d'accès basé sur les rôles, au chiffrement au repos et à la protection avancée contre les menaces.

Déploiement complet axé sur l'infonuagique avec justificatifs d'identité Microsoft et mesures de sécurité avancées pour l'ouverture de session sécurisée et l'accès au portail YMCS

En raison du déploiement complet du portail YMCS dans le nuage, les utilisateurs peuvent également ouvrir une session à partir du site YMCS à l'aide de Microsoft Azure Active Directory, offrant une technologie d'identification unique, une authentification multifactorielle et un accès conditionnel pour se protéger contre les attaques de cybersécurité. Les utilisateurs obtiennent également une solution pratique et conforme.

Tournés vers l'avenir

Grâce à ces fonctions, le service infonuagique de Yealink est plus sûr que jamais. De plus, la migration vers Azure offre à Yealink et à ses clients une solution fiable. « Yealink continue d'innover et de faire évoluer la plateforme YMCS, et Microsoft Azure sera là pour nous appuyer. Profitant de la souplesse et de la fiabilité de qualité d'entreprise qu'offre Azure, Yealink peut facilement s'adapter aux besoins d'affaires et aux demandes des clients en pleine évolution », a déclaré Alvin Liao.

La collaboration entre YMCS et Microsoft Azure est une étape importante pour la plateforme et les entreprises qui cherchent à collaborer de façon plus efficace et sécuritaire. Yealink et Microsoft travaillent de concert pour aider nos clients à exploiter pleinement le pouvoir d'une « collaboration facile favorisant une productivité élevée ».

Pour en savoir plus sur le service de gestion infonuagique d'appareils de Yealink (Yealink Device Management Cloud Service), ou pour commencer à l'utiliser dès aujourd'hui, visitez :

https://www.yealink.com/en/product-detail/management-cloud-service

Pour en savoir plus sur l'engagement de Yealink envers la sécurité :

https://www.yealink.com/en/onepage/trust-center-security-compliance

