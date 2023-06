DÉCLARATION - L'AMC souligne le Mois national de l'histoire autochtone





OTTAWA, ON, le 1er juin 2023 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) souligne le Mois national de l'histoire autochtone, qui offre l'occasion de réfléchir à l'histoire, aux réalisations et à la résilience des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

D'un point de vue historique, il faut reconnaître que les disparités en matière de santé auxquelles sont encore confrontés les peuples autochtones aujourd'hui tirent leur origine de l'héritage colonialiste et du racisme persistant au Canada. Les peuples autochtones risquent davantage que les autres Canadiens et Canadiennes de connaître des problèmes liés à la pauvreté, à l'insécurité alimentaire ou au manque de logement et d'éducation - principales causes des maladies chroniques et d'autres problèmes de santé. Ils doivent également composer avec un accès déficient aux services de santé - en particulier dans les communautés éloignées -, sans parler du racisme contre les Autochtones, de l'insécurité culturelle et du manque d'acceptation des modèles de santé et de guérison autochtones dans nos systèmes de santé actuels.

Dans le cadre du processus de transformation actuel, les communautés autochtones font des progrès remarquables en vue d'améliorer les résultats en matière de santé et de créer un avenir prospère. Il apparaît de plus en plus clairement que l'apport d'un financement durable dans les infrastructures de la santé, tout comme l'adoption d'approches axées sur la communauté et sur la sagesse culturelle, permettra aux communautés autochtones d'apporter des solutions et des améliorations durables en matière de santé.

En collaboration avec les peuples autochtones, l'AMC s'est engagée à promouvoir la réconciliation dirigée par les Autochtones dans le secteur des soins de santé. À l'appui de cet engagement, l'AMC a récemment adopté une vision ambitieuse en matière de santé des Autochtones, élaborée en collaboration avec un Cercle d'orientation stratégique composé de leaders, de gardiens et gardiennes du savoir et de représentants et représentantes des communautés inuites, métisses et des Premières Nations :

Les peuples autochtones bénéficient d'améliorations quantifiables et continues en matière de santé et de bien-être, dans un système de santé transformé qui est exempt de racisme et de discrimination, qui défend le droit des Autochtones à l'autodétermination, qui valorise, respecte et intègre les visions du monde, la pharmacopée et les pratiques médicales des Autochtones et qui offre aux membres des Premières Nations, aux Inuits et aux Métis un accès équitable à des services de santé qui tiennent compte de leurs réalités culturelles et de leurs traumatismes.

L'AMC s'inspirera de cette vision, première étape d'un long parcours vers la réconciliation, pour assurer aux peuples autochtones un avenir meilleur sur le plan de la santé. À titre de porte-parole des médecins du Canada, l'AMC s'engage à prendre les mesures nécessaires pour regagner la confiance des patients et patientes, des familles, des communautés et des nations autochtones, réparer les torts qui leur ont été causés, régler les différends et rétablir nos relations. Pour créer un avenir meilleur, il faut travailler ensemble.

En ce Mois national de l'histoire autochtone, continuons de réfléchir, d'apprendre et de grandir ensemble.

Dr Alika Lafontaine

Président de l'Association médicale canadienne

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

1 juin 2023

