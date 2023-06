Banque Nationale Placements Privés investit dans Groupe Induspac et devient actionnaire





MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - Banque Nationale Placements Privés (« BNPP ») est fière d'annoncer qu'elle se joint au rang des actionnaires de Groupe Induspac, un leader canadien dans la conception et la fabrication d'emballages industriels sur mesure.

L'entreprise pourra ainsi compter sur BNPP afin de maximiser ses occasions de développement et solidifier sa position dans un secteur à fort potentiel.

Le Groupe Induspac regroupe les usines des Emballages GAB de Candiac, JP Carton à Longueuil, ainsi que celles de Smith Packaging à Ottawa et à Mississauga. En affaires depuis plus de 50 ans, le groupe présidé par Luc Guertin compte plus de 300 employés et environ 400 000 pieds carrés de capacité manufacturière. Ses 1 000 clients sont issus de la PME à la grande multinationale et oeuvrent principalement dans l'industrie manufacturière au Québec et en Ontario.

« Cet investissement et notre entrée dans l'actionnariat nous permettront de maximiser le développement de l'entreprise et de nous positionner dans un secteur à fort potentiel de croissance, l'emballage recyclable. Notre équipe sera présente afin d'appuyer le déploiement du plan stratégique de l'entreprise, qui s'appuiera sur ses forces et les opportunités qui se présenteront dans le marché », explique Luc Ménard, vice-président exécutif, directeur général et chef des placements privés à la Banque Nationale.

« L'arrivée d'un partenaire d'envergure comme BNPP nous permettra de consolider nos assises, et de poursuivre le développement de notre entreprise en saisissant les occasions d'affaires », affirme Luc Guertin, président et chef de la direction de Groupe Induspac.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 418 milliards de dollars au 30 avril 2023, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos de Banque Nationale Placements Privés

Banque Nationale Investissements inc., utilisant le nom d'affaires Banque Nationale Placement Privés, est le gestionnaire du Fonds croissance PME Banque Nationale, S.E.C. À titre de société de capital de risque, Banque Nationale Placements Privés (BNPP) propose des opportunités d'investissement diversifiées à une clientèle d'investisseurs aguerris du réseau de la Banque Nationale. Le capital mobilisé permet notamment d'accompagner les entreprises en croissance qui souhaitent préserver le contrôle de leur développement et qui sont à la recherche de partenaires à long terme.

MC Banque Nationale Placements Privés est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada.

À propos de Groupe Induspac

Fondé il y a plus de 50 ans par Michel Renaud et Gilles A. Bouchard, le Groupe Induspac est un leader canadien dans la conception et la fabrication de produits d'emballage industriels spécialisés. Supportée par une solide équipe de designers, l'entreprise oeuvre avec une multitude de matériaux différents afin de maximiser la performance et de réduire le coût des emballages de ses clients. Le Groupe Induspac se différencie par une gamme complète de produits permettant de combiner différents matériaux spécialisés. L'entreprise compte quatre usines de fabrication (Candiac, Longueuil, Ottawa, Mississauga), et plus de 1 000 clients.

1 juin 2023

