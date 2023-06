Un environnement de travail inclusif et accessible au Centre des congrès de Québec





QUÉBEC, le 1er juin 2023 /CNW/ - Le Centre des congrès de Québec est heureux de participer au programme de jumelage 2023 de DuoEmploi et d'offrir une expérience de stage exploratoire à Marie-Claude, une personne ayant des limitations fonctionnelles touchant sa vision.

Le projet de DuoEmploi, mis en place par le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité? Sociale et le Conseil du patronat du Québec, permet aux personnes en situation de handicap d'expérimenter une journée en milieu de travail au sein d'entreprises québécoises.

Marie-Claude sera donc accueillie au Centre des congrès le 7 juin pour découvrir le métier d'agente d'accueil. Accompagnée de sa marraine de stage Caroline Montpetit, responsable des services de l'accueil, elle sera en mesure d'effectuer des tâches de manière autonome, de faire la rencontre d'une équipe tout sauf conventionnelle et d'explorer les dessous du domaine de l'événementiel.

En plus de sensibiliser les entreprises à l'égalité d'emploi et à l'inclusion, le projet de DuoEmploi met en lumière les compétences des personnes en situation de handicap et prépare leur intégration en emploi.

« Chaque année, le Centre des congrès de Québec déploie beaucoup d'efforts pour s'assurer que l'établissement est accessible aux personnes à capacité physique restreinte, mais notre volonté d'inclusion et d'accessibilité va au-delà de cela. En prenant part à des initiatives comme celle de DuoEmploi, nous pouvons rencontrer de nouveaux talents et leur faire découvrir notre environnement de travail bienveillant et humain. Nous avons très hâte d'accueillir Marie-Claude et nous espérons que son expérience parmi nous sera à la hauteur de ses attentes! », souligne M. Pierre-Michel Bouchard, président-directeur général du Centre des congrès de Québec.

Semaine québécoise des personnes handicapées 2023

Du 1er au 7 juin 2023 se déroule la 27e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Au Centre des congrès de Québec, nous croyons que de petits gestes peuvent faire une grande différence pour favoriser leur participation sociale et leur permettre de contribuer à 100 % de leurs capacités. Nos infrastructures adaptées et certifiées Kéroul, l'accessibilité de notre site Web et l'importance que nous accordons à l'égalité à l'emploi et à la diversité sont quelques-unes des initiatives qui témoignent de nos valeurs inclusives.

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités plus de 110 M$ en retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié LEED-CI et BE, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, nommé Meilleur palais des congrès au monde (AIPC) en 2006 et finaliste en 2014, le Centre des congrès se distingue par ses hauts standards de gestion, le savoir-faire d'une équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

1er juin 2023

