La Semaine de l'océan Canada 2023, du 2 au 11 juin : un festival de célébration de l'océan comptant plus de 160 événements organisés partout au pays

ST. JOHN'S, NL, le 1er juin 2023 /CNW/ - Du 2 au 11 juin 2023, plus de 500?000 personnes participeront à la Semaine de l'océan Canada, un festival national composé d'événements et d'activités visant à promouvoir le lien à l'océan et sa conservation. La Semaine de l'océan Canada coïncide avec la Journée mondiale de l'océan, le 8 juin.

La Semaine de l'océan Canada, qui en est à sa deuxième année, rassemble des événements locaux, régionaux et nationaux sur le thème de l'océan et de l'eau douce. Chaque communauté peut célébrer ses liens géographiques et culturels uniques avec les eaux locales, l'océan et les zones côtières. Le festival s'inscrit dans le cadre d'un effort multisectoriel visant à s'assurer que le Canada protège 30 % de sa zone océanique d'ici 2030.

Parmi les célébrations de la Semaine de l'océan Canada 2023, on compte une expérience de réalité augmentée itinérante associée à une carte-tapis géante de l'océan?; des exposés scientifiques et des lectures de livres?; des expositions d'art et des spectacles?; des tests de qualité de l'eau?; des visites et des nettoyages du littoral, ainsi que des projections de films. En outre, le sous-marin DEEPSEA CHALLENGER, utilisé par le célèbre réalisateur James Cameron, sera exposé à Ottawa à partir du 5 juin.

Les participants à la Semaine de l'océan Canada 2023 pourront explorer toute une série de thèmes liés à l'océan, notamment :

la conservation marine, y compris les zones protégées et conservées par les Autochtones

les carrières océaniques et l'économie bleue

la biodiversité marine et d'eau douce

le changement climatique et les urgences météorologiques

les communications sur les sciences océaniques et les arts

l'alimentation, la culture et le patrimoine

Une liste complète des événements et des activités est disponible en ligne sur OceanWeek.ca . Le site web contient également des trousses et des collections de vidéos pour aider les parents, les tuteurs, les enseignants et les autres responsables de groupes communautaires à intégrer les connaissances et les récits sur l'océan à leurs activités.

La Semaine de l'océan Canada est coordonnée par la Coalition canadienne de la connaissance de l'océan, avec la participation de plus d'une douzaine de partenaires nationaux et de plus de 160 organisateurs d'événements locaux.

Citations

« L'océan soutient la vie, l'économie et la culture dans notre pays. La protection des zones marines et côtières est une solution naturelle essentielle pour lutter contre le changement climatique. La Semaine de l'océan Canada est une importante célébration nationale qui nous aide à reconnaître et à célébrer le lien qui nous unit tous à l'océan. En en apprenant davantage sur l'océan et en s'engageant dans des efforts de conservation marine, les participants aident le Canada à poursuivre son rôle de chef de file en matière de protection de l'océan. »

- L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Il est passionnant de voir les différentes façons dont les artistes, les scientifiques, les éducateurs et les activistes relient les Canadiens à l'océan et aux voies d'eau locales qui y mènent. Nous sommes tous liés à l'océan, mais chaque personne et chaque communauté vit ce lien de manière unique. Le lieu est important. Les histoires comptent. Alors que nous travaillons ensemble dans différentes régions, dans différentes cultures et à différentes échelles, cette célébration annuelle nous aide à mieux comprendre l'océan, à mieux en apprécier la valeur, et à mieux en prendre soin avec les autres. »

- Diz Glithero, responsable nationale de la Coalition canadienne de la connaissance de l'océan

« La Semaine de l'océan Canada rassemble les connaissances sur l'océan provenant de diverses sources -- observation océanique, sciences naturelles et sociales, savoir autochtone, modélisation, technologie, science des données et autres -- et les rend accessibles au monde entier. Ocean Networks Canada est fier de participer à cet événement annuel qui incite les Canadiens à plaider en faveur d'un avenir océanique qui permette d'assurer la résilience de la planète. »

- Kate Moran, présidente, Ocean Networks Canada

« Canadian Geographic est heureux d'être l'un des principaux partenaires de la Semaine de l'océan Canada, apportant à cette importante collaboration nationale des outils éducatifs novateurs comme la carte-tapis géante et des possibilités d'engagement comme l'exposition "PRESSION". Ensemble, nous pouvons mieux faire connaître les eaux marines et douces du Canada aux Canadiens et au monde entier. »

- John Geiger, CM, PDG, Canadian Geographic

« L'Initiative de leadership autochtone est fière d'être partenaire de cette collaboration nationale et de l'attention particulière accordée à la présentation et à l'apprentissage de la conservation et de l'intendance de l'océan et des eaux douces par les gardiens autochtones. »

- Valérie Courtois, directrice de l'Initiative de leadership autochtone

« Reconnecter les Québécois.es à leur environnement marin est crucial à l'ère des changements climatiques, mais il est surtout important de sensibiliser de façon enrichissante et positive face aux grands enjeux qui menacent nos océans. Pour nous, il est crucial de continuer d'offrir des contenus et des initiatives en français pour sensibiliser la population francophone à l'océan et au fleuve Saint-Laurent. »

- Anne-Marie Asselin, cofondatrice et présidente de L'Organisation Bleue

En bref

La Semaine de l'océan Canada est coordonnée par la Coalition canadienne de la connaissance de l'océan avec une équipe de partenaires nationaux : Canadian Geographic, le Musée canadien de la nature, le Réseau canadien des éducateurs sur l'océan (CaNOE), Early Career Ocean Professionals (ECOP) Canada, Entremission, l'Institut Hakai, l'Initiative de leadership autochtone, l'École de l'Océan (une collaboration de l'Office national du film du Canada et de l'Université Dalhousie ), Ocean Networks Canada, l'Organisation Bleue, la Fondation SOI et Water Rangers.





Trois centres régionaux dédiés aident à coordonner les événements de la Semaine de l'océan Canada 2023 à Victoria (Semaine de l'océan Victoria ), à Montréal (Semaine de l'océan Québec) et à Halifax (Semaine de l'océan Halifax ).





Il n'y a qu'un seul océan mondial! Le Canada est bordé par l'océan Pacifique, l'océan Arctique et l'océan Atlantique, qui font tous partie de la même masse d'eau couvrant 70 % de la Terre.





possède le plus long littoral au monde. Il s'étend sur 243?797 km. En juillet 2020, le Canada a rejoint l'Alliance mondiale pour les océans, qui préconise de protéger au moins 30 % de l'océan mondial d'ici à 2030. (Source) En février 2023, le Canada a annoncé qu'il était en bonne voie d'atteindre cet objectif de conservation. (Source)

