QWARZO®: LA VRAIE ALTERNATIVE À LA PLASTIQUE QUE LE MARCHÉ RECHERCHE

BRESCIA, Italie, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- Qwarzo Spa, leader dans le développement de revêtements minéraux sans plastique, est heureuse d'annoncer que sa technologie innovante a été validée par plusieurs marques internationales, dont Unilever et Innocent.

La technologie innovante de Qwarzo permet la création d'une couche ultra-mince sur la surface des produits en papier, les rendant totalement résistants à la chaleur, à l'eau et à l'huile et éliminant ainsi la nécessité de revêtements plastiques nocifs.

En utilisant des produits en papier revêtus de Qwarzo®, les entreprises dans le domaine de la restauration réduisent considérablement leurs déchets en plastique tout en améliorant, voire en maintenant, l'expérience du consommateur, rendant enfin possible une véritable transition du plastique au papier. La technologie Qwarzo a obtenu une reconnaissance significative dans l'industrie car elle représente une alternative durable au coating avec des polymères plastiques dans la production d'objets qui, bien qu'ils soient résistants à l'eau et à d'autres liquides, conservent leur recyclabilité intacte.

Le coating Qwarzo, fabriqué à base de silice, est entièrement dépourvu de bioplastiques, d'acide polylactique (PLA), d'amidons et d'autres matériaux nocifs. Ce revêtement minéral se distingue des revêtements organiques traditionnels en fournissant une solution durable qui est respectueuse de l'environnement et qui ne modifie en rien les propriétés du papier.

Grâce à la validation des principales marques internationales, la technologie de Qwarzo est en cours d'adoption par certaines chaînes de restauration rapide pour les couverts, les verres, les bâtonnets à café, les assiettes, etc., offrant une solution pratique et durable pour se conformer aux dernières directives en matière de réduction du plastique.

« Nous sommes ravis de recevoir une confirmation et un soutien valides de certaines des marques les plus respectées au monde », a déclaré le PDG de Qwarzo Spa. « La technologie de revêtement minéral de Qwarzo est une solution innovante qui aborde les problèmes liés aux produits jetables, en offrant une alternative pratique et durable qui répond aux normes environnementales les plus élevées. Nous sommes heureux de guider cette transition et de voir de plus en plus de joueurs adopter et mettre à l'échelle notre innovation. De plus, nos produits peuvent être recyclés au moins 5 fois: notre objectif est de donner une seconde vie aux produits jetables et de minimiser l'impact environnemental. »

