LE STYLE ET L'INTELLIGENCE SONT À L'HONNEUR AVEC LES NOUVEAUX APPAREILS DE LESSIVE DE LG





Maintenant offerts dans les magasins au Canada, les ensembles laveuse-sécheuse à chargement frontal de LG et la WashTower de LG avec sécheuse à thermopompe savent combiner la forme et les fonctions pour aider les Canadiens à se surpasser et leur permettre d'économiser du temps et de simplifier la journée de lavage

TORONTO, le 1er juin 2023 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG) a le plaisir d'annoncer que sa nouvelle gamme d'appareils pour la lessive est maintenant en vente au Canada. Dotés d'une technologie novatrice et d'une conception intuitive pour répondre à une grande variété de besoins, les nouveaux produits de cette année comprennent une gamme de fonctions qui aident les Canadiens à se surpasser pour que la magie opère dans la salle de lavage.

La laveuse à chargement frontal IA et la sécheuse à chargement frontal IA de LG (ensemble laveuse-sécheuse à chargement frontal de LG) présentent une conception primée à devanture plate1 avec une finition en acier noir et des portes en verre trempé teinté. Les commandes simplifiées comprennent des commandes numériques ACL qui fournissent des renseignements à chaque tour, ainsi qu'un panneau de touches tactiles à DEL qui est aussi agréable à regarder qu'à utiliser.

Ces nouveaux appareils allient beauté et intelligence. Les capteurs intégrés utilisent l'intelligence artificielle (IA) pour détecter la texture du tissu, le niveau de saleté et la taille de la charge, puis sélectionnent automatiquement les mouvements de lavage, les températures et bien plus pour un entretien avancé des tissus2. Cette intelligence se prolonge même au détergent : ezDispense 2.0 stocke jusqu'à 31 charges de détergent3 et distribue automatiquement la quantité optimale pour un cycle en fonction du poids de la charge. Cela permet d'éviter la surutilisation tout en maximisant les performances de lavage, pour une approche « sans gaspillage, sans souci » de la lessive.

Rien n'est plus magique que d'économiser du temps et de l'espace lors d'une journée de lessive. Grâce au système de lavage TWINWashMC de LG avec l'option de laveuse qui fait office de piédestal et de laveuse, les Canadiens peuvent faire les deux. Le linge et les vêtements plus grands et plus lourds peuvent être essorés dans la laveuse à chargement frontal IA de LG supérieure, tandis que les pièces plus petites sont nettoyées dans la petite laveuse sur piédestal TWINWashMC de LG inférieure. Cette option permet de faire fonctionner deux brassées en même temps et de réduire de moitié le temps de lavage. Le tiroir de rangement sur piédestal sert de tiroir supplémentaire sous la sécheuse et peut contenir des chiffons de nettoyage, des feuilles d'assouplissant et bien plus, ce qui réduit l'encombrement de la salle de lavage et laisse plus d'espace dans les placards et les bacs pour d'autres articles.

Une excellente option d'achat pour les Canadiens qui cherchent à économiser de l'espace ou à réinventer la salle de lavage sans compromettre la performance, la mince mais puissante WashTower de LG avec une sécheuse à thermopompe se démarque en offrant une capacité et des caractéristiques de taille normale dans la conception élégante d'un seul appareil qui prend la moitié de l'espace. Contrairement aux paires empilables conventionnelles, le panneau Centre ControlMC exclusif de LG est parfaitement positionné avec les commandes de la laveuse et de la sécheuse à la bonne hauteur, ce qui permet à toute la famille de s'attaquer à la pile de linge en toute simplicité.

Cette année, la nouveauté du modèle WashTower de LG est la technologie de thermopompe à DOUBLE inverseur, qui utilise moins de la moitié de l'énergie pour sécher chaque brassée4. Non seulement cette sécheuse homologuée ENERGY STARMD de LG est dotée du système de séchage sans ventilation le plus économe en énergie de LG, mais les températures plus basses sont plus douces pour les vêtements et peuvent les aider à conserver leur éclat plus longtemps. Sans besoin de ventilation, cette sécheuse est facile à installer et ne nécessite pratiquement pas d'entretien.

La WashTower de LG avec sécheuse dotée d'une thermopompe est aussi intelligente qu'efficace : la technologie IA Direct Drive de LG utilise l'intelligence artificielle pour déterminer le poids et la souplesse du tissu de chaque nouvelle brassée afin de sélectionner le mode de lavage optimal, améliorant ainsi les performances de lavage et prolongeant la durée de vie des vêtements5.

« Que la salle de lavage soit un espace dédié au sous-sol ou un placard de salle de bain, les dernières innovations de LG en matière d'appareils électroménagers aident les Canadiens à se surpasser en faisant en sorte que le lavage et le séchage se fassent en douceur », déclare Melissa Maker, experte en nettoyage et partenaire de LG. « De leurs superbes finitions à leurs fonctions intelligentes, ces machines font appel à la fois à l'art et à la science pour donner le meilleur d'elles-mêmes. »

La WashTower de LG avec sécheuse dotée d'une thermopompe et l'ensemble de laveuse-sécheuse à chargement frontal de LG sont tous deux compatibles avec l'application LG ThinQMD, qui permet aux utilisateurs de se surpasser en matière de lavage en téléchargeant des cycles personnalisés, en démarrant à distance la laveuse et la sécheuse et en surveillant le temps restant.

Avec ces appareils, la conception, la technologie et l'efficacité s'unissent pour aider les Canadiens à se surpasser, rehausser la salle de lavage et souligner l'engagement de LG à concrétiser sa vision de l'innovation pour une vie meilleure. Pour plus obtenir de plus amples renseignements sur ces appareils et pour savoir où les acheter, veuillez consulter le site LG.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public, dont les ventes représentent 63 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités commerciales : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le lg.ca .

?__________________________________

1 L'ensemble laveuse-sécheuse a remporté le prix du Red Dot Design Award 2022 Best of the Best. 2 Veuillez suivre les instructions d'entretien figurant sur l'étiquette du produit. 3 Basé sur des charges de 8 à 12 lb. Utilisez toujours un détergent HE (haute efficacité) avec cette laveuse. 4 Par rapport à une sécheuse à évacuation comparable, selon les tests d'Intertek en cycle normal, avec une brassée de 8,45 lb, WKHC202HBA par rapport à la sécheuse à évacuation DLEX4000W (décembre 2021). 5 La technologie IA Direct Drive n'est disponible que pour les cycles Normal et Blancs éclatants.

SOURCE LG Electronics Canada

1 juin 2023 à 07:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :