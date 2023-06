Le premier rapport de Tagger Media sur le marketing d'influence dans le secteur de la mode met en lumière les tendances pour 2023





Tagger Media, le leader technologique mondial du marketing d'influence et de l'intelligence sociale, publie aujourd'hui son premier rapport sur le marketing d'influence dans le secteur de la mode. Le rapport, qui examine les données du premier trimestre 2023, dévoile où et comment les consommateurs interagissent avec les créateurs de contenu et quelles sont les marques qui en bénéficient.

En s'appuyant sur le moteur d'intelligence sociale de l'entreprise, Signals, le rapport examine la performance globale de la marque au premier trimestre et la manière dont des événements très médiatisés tels que la Fashion Week de New York et la Fashion Week de Londres ont accru la visibilité de nombreuses entreprises.

Le rapport sur le marketing d'influence dans le secteur de la mode fait état d'un nombre impressionnant de 10 millions de publications de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux au premier trimestre, Instagram étant le plus populaire. Cependant, TikTok a le taux d'engagement le plus élevé de toutes les plateformes, avec 2,36 %. C'est une tendance que Tagger observe dans tous les secteurs d'activité, car les followers réagissent de manière positive au format de shorts de la plateforme.

« Le secteur de la mode est depuis longtemps un leader du marketing d'influence, et le premier trimestre enregistre un investissement considérable réalisés par les marques », a déclaré Dave Dickman, PDG de Tagger Media. « Mais ce secteur évolue en permanence avec de nouvelles tendances et des contenus captivants qui suscitent l'intérêt du public. Notre rapport sur le secteur de la mode contribue à donner un sens à cet espace, en permettant aux marques de découvrir la voie de la réussite et de saisir les opportunités existantes pour accroître leur notoriété et la fidélité de leur clientèle. »

Voici quelques points clés du rapport sur le marketing d'influence dans le secteur de la mode :

- Le format est primordial : certains types de contenu sont clairement plus performants que d'autres pour les créateurs de contenu de mode. Tagger a constaté que les vidéos TikTok, les reels Instagram et les carrousels Instagram sont de loin les meilleurs types de contenu, avec des taux d'engagement dépassant 1,6 %.

- Les publications organiques sont un atout : Zara, Amazon et Christian Dior ont le plus fait parler d'eux au premier trimestre, avec plus de 23 000 profils affichés et plus de 65 000 publications collectivement. Par ailleurs, Christian Dior a été la marque la plus mentionnée pendant les principales Fashion Weeks du trimestre, suivie de Prada et Gucci.

- Twitter : il est intéressant de noter que Twitter est le deuxième réseau social le plus populaire en termes de volume de publications, mais qu'il affiche le taux d'engagement le plus faible (0,17 %). Il est clair que cette plateforme et ses types de contenu ne trouvent pas d'écho auprès des followers, peut-être en raison de sa nature textuelle. Par conséquent, les marques pourraient vouloir se concentrer sur d'autres plateformes et moins investir dans le contenu de Twitter.

« Le premier rapport sur le secteur de la mode met en évidence la façon dont les grandes marques font parler d'elles et gagnent du terrain grâce à des efforts de relations stratégiques avec des créateurs de contenu », explique Dave Dickman. « Dolce & Gabbana en est un excellent exemple. Cette marque, qui utilise la plateforme Tagger, a obtenu des résultats indéniables avec une augmentation considérable des mentions organiques sur les réseaux sociaux. Nous sommes donc convaincus des avantages que notre solution offre aux leaders de ce secteur, et nous sommes impatients de suivre son évolution. »

Pour consulter le rapport complet de Tagger Media sur le marketing d'influence dans le secteur de la mode au premier trimestre, rendez-vous sur : https://www.taggermedia.com/research/industrie-de-la-mode-t1-2023-indice-trimestriel

À propos de Tagger Media

Tagger Media a révolutionné l'industrie du marketing sur les réseaux sociaux pour certaines des plus grandes marques et agences actuelles, notamment Omnicom, Havas Media, Ketchum, Social Chain, Spindrift, Takumi, Valvoline et Dolce & Gabbana. La plateforme d'intelligence sociale basée sur les données permet aux spécialistes du marketing de rechercher et d'analyser les tendances du secteur, de planifier des campagnes, de maximiser l'efficacité des flux de travail, de découvrir et de contacter des créateurs, et de mesurer avec précision le retour sur investissement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur taggermedia.com.

