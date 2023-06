Takeda lance le Défi de l'innovation en santé numérique en partenariat avec Plug and Play Alberta pour trouver des solutions visant à améliorer les soins aux patients atteints d'une maladie inflammatoire de l'intestin





À la recherche d'initiatives technologiques qui souhaitent innover dans l'écosystème des soins de santé du Canada

Le Défi aura lieu du 1er au 24 juin 2023

TORONTO, le 1er juin 2023 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (« Takeda ») est heureuse d'annoncer le lancement du Défi de l'innovation en santé numérique de Takeda Canada, une initiative visant à trouver des solutions de santé de rupture et à explorer de nouveaux partenariats pour accélérer et transformer les soins aux patients au Canada.

Dans le cadre du deuxième défi annuel, Takeda collabore avec Plug and Play Alberta (« Plug and Play ») pour aider à élargir la portée de leur expertise et à en tirer parti pour propulser la transformation numérique en reliant les initiatives technologiques novatrices aux grandes sociétés.

Le défi de cette année vise à trouver les meilleures solutions qui soient pour améliorer l'expérience du patient ou du professionnel de la santé en matière de maladies inflammatoires de l'intestin (MII), la forme la plus courante étant la colite ulcéreuse et la maladie de CrohnLes domaines d'intérêt comprennent le repérage plus rapide des patients nécessitant une intensification de leur traitement, la facilitation de la prise de décision conjointe entre le patient et le professionnel de la santé, l'optimisation de la réponse au traitement du patient, l'accélération du processus de remboursement ainsi que l'aide apportée aux patients pour qu'ils puissent surveiller et comprendre les symptômes courants afin de jouer un rôle plus actif dans la planification des soins. Les demandeurs devront présenter un projet de démonstration de faisabilité d'un concept qui aura un impact mesurable sur l'un des domaines d'intérêt définis et qui peut être mis en oeuvre dans l'écosystème des soins de santé du Canada dans les 12 prochains mois.

« Nous sommes ravis de lancer notre deuxième Défi de l'innovation en santé numérique de Takeda Canada. Comme nous cherchons à répondre aux besoins des patients et à découvrir des solutions novatrices, nous devons explorer toutes les possibilités afin d'accélérer la transformation des soins de santé numériques au Canada, a déclaré Rute Fernandes, directrice générale, Takeda Canada Inc. Cette année, nous avons un partenariat passionnant avec Plug and Play, dont l'expertise nous aidera à établir des partenariats efficaces avec les plus grands disrupteurs en santé numérique d'aujourd'hui, afin que nous puissions offrir ensemble les meilleurs soins possibles aux patients qui vivent avec des MII. »

Le Défi de l'innovation en santé numérique de Takeda Canada se tiendra du 1er au 24 juin 2023. Les finalistes seront invités à présenter leurs solutions numériques novatrices en matière de santé en personne ou virtuellement le 12 juillet 2023. Tous les finalistes auront l'occasion de faire une présentation à une équipe de dirigeants des équipes médicale et commerciale de Takeda. Le ou les gagnants du défi seront admissibles à un prix de 10 000 $ CA en argent et à un placement dans le programme d'accélération de l'automne 2023 de Plug and Play (du 6 septembre au 30 novembre 2023), avec une possibilité de collaboration et de projet de démonstration de faisabilité d'un concept supplémentaires avec Takeda. Pour en savoir plus et connaître toutes les modalités du Défi, veuillez consulter: https://takeda.info/ca-defiinnovation.

« Il est essentiel de faciliter les liens entre les chefs de file de l'industrie et le solide réseau d'innovateurs axés sur la technologie pour révolutionner le marché et assurer l'avenir des soins de santé », a déclaré Lindsay Smylie, directrice de Plug and Play Alberta. « En tirant parti de l'intelligence artificielle, des capteurs, des données et des nouvelles techniques cliniques, les bons partenariats ont la possibilité de bâtir une économie de la santé numérique au profit de tous les Canadiens. »

Takeda a un solide héritage en matière de partenariats et d'appui envers la communauté canadienne de recherche médicale sur les MII. L'an dernier, l'entreprise a octroyé la première subvention Pioneer d'un million de dollars au Consortium canadien de recherche en MII (CCRM), afin d'appuyer une recherche clinique canadienne de grande qualité et bénéfique. Cette année, Takeda a aidé à fonder Canadian IBD Today, pour permettre aux médecins du Canada de parler de leur expérience vécue dans un contexte canadien avec des patients canadiens.

« Les technologies numériques de la santé peuvent nous aider à améliorer les données et les connaissances, à optimiser le parcours du patient ou même à changer les pratiques cliniques », a déclaré Jefferson Tea, vice-président, Affaires médicales et scientifiques, Takeda Canada Inc. En trouvant ces solutions novatrices et en mettant en contribution les bons partenariats, nous avons la possibilité de redéfinir les soins de santé au Canada et de répondre aux besoins des patients plus tôt que nous ne l'aurions jamais cru possible. »

Aucun achat n'est nécessaire. Pour connaître toutes les modalités du défi, cliquez ici.

À propos de Plug and Play Alberta

Plug and Play Alberta construit une plateforme d'innovation de classe mondiale afin d'attirer des technologies de pointe et des investissements dans la région et d'aider les entrepreneurs albertains à prendre de l'expansion et à croître, à embaucher des talents en technologie et à propulser la transformation numérique dans toute la province. Plug and Play fait partie du Alberta Scaleup and Growth Accelerator Program, un programme géré par un consortium dont Alberta Innovates assure la direction. Le consortium, qui comprend également le ministère de la technologie et de l'innovation de l'Alberta, Edmonton Unlimited, le Opportunity Calgary Investment Fund, et Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a alloué 35 millions de dollars sur trois ans pour retenir des accélérateurs d'entreprises. Ce programme fait partie de l'objectif du gouvernement de l'Alberta d'aider à créer 20 000 emplois et à porter les revenus des entreprises de technologie à 5 milliards de dollars d'ici 2030.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK), chef de file mondial du secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon. Nous sommes déterminés à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement de traitements dans les thérapies à base de plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, visitez : takeda.com/fr-ca.

