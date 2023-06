/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS?: Conférence de presse sur la sortie du rapport Dupuis concernant l'urgence de l'Hôpital général du Lakeshore/





POINTE-CLAIRE, QC, le 31 mai 2023 /CNW/ - Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et Mme Francine Dupuis, enquêtrice indépendante, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant le dépôt du rapport sur l'urgence de l'Hôpital général du Lakeshore.

Mme Francine Dupuis, enquêtrice indépendante nommée par le MSSS, et M. Dan Gabay, Président-directeur général du CIUSSS s'adresseront aux représentants des médias et répondront à leurs questions.

Quand?: 1er juin

Heure?: 14h

Lieu?: 160 Av Stillview, Pointe-Claire, QC H9R 2Y2

Un stationnement vous sera réservé à l'arrière de l'hôpital (suivre la signalisation).

Veuillez noter que la conférence de presse sera à l'extérieur.

Accréditation obligatoire

Merci de confirmer votre présence par courriel à [email protected] .

Les médias accrédités recevront le rapport Dupuis sous embargo, deux heures avant le début de la conférence de presse.

À propos du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal est issu du regroupement du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de l'Ouest-de-l'Île, du CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle, du Centre hospitalier de St. Mary, de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, du Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal, du Centre de soins prolongés Grace Dart, des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw et de l'Hôpital Sainte-Anne.

