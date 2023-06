PepsiCo Canada atteindra son objectif d'utiliser 100 % d'électricité renouvelable en 2023 à partir de sources canadiennes





La transition s'inscrit dans le cadre du programme de développement durable pep+ de l'entreprise et de ses objectifs en matière d'énergie propre

MISSISSAUGA, ON, le 1er juin 2023 /CNW/ - Chaque mégawattheure d'électricité utilisé pour fabriquer certaines des collations et boissons préférées des Canadiennes et Canadiens - de Lay's, Doritos et Miss Vickie's à bubly, Gatorade et Pepsi - sera bientôt jumelé à de l'énergie renouvelable provenant de sources canadiennes. Toutes les activités de PepsiCo Canada s'appuieront sur l'énergie renouvelable canadienne, grâce à l'engagement de l'entreprise d'acheter suffisamment d'énergie renouvelable pour couvrir 100 % de ses activités à partir de 2023.

La transition des opérations canadiennes permettra de bénéficier de plus de 160?000 mégawattheures (MWh) d'électricité provenant de sources renouvelables par an, ce qui équivaut à l'alimentation de plus de 14?000 foyers canadiens par an.i De plus, le passage à l'approvisionnement en électricité renouvelable contribuera à compenser les effets de la consommation d'électricité de l'entreprise sur le climat.

PepsiCo a pour ambition d'atteindre la carboneutralité d'ici 2040, et le passage du Canada aux énergies renouvelables contribue à faire progresser cet objectif mondial, avec plus de 70 % des opérations directes de PepsiCo qui répondent à leurs besoins en électricité à l'échelle mondiale grâce à des sources renouvelables.

PepsiCo Canada atteindra son objectif de jumeler sa consommation d'électricité à 100 % d'énergie renouvelable cette année grâce à un contrat d'achat d'électricité virtuelle conclu avec une filiale de TransAlta pour un nouveau parc éolien en Alberta et à l'achat de certificats verts certifiés par Green-e provenant d'autres sources éoliennes canadiennes.ii Le partenariat de 12 ans avec TransAlta comprend le projet éolien Garden Plain, dans la région de Hanna, en Alberta, un terrain de 14?000 acres qui devrait produire 130 mégawatts (MW) d'énergie éolienne par an. Au fur et à mesure que l'entreprise passera à d'autres sources d'énergie renouvelable, son portefeuille énergétique diversifié visera à réinvestir dans le marché canadien.

« Nous tirons une énorme fierté d'annoncer que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif d'approvisionnement en électricité 100 % renouvelable », a déclaré Chris Johnson, gestionnaire principal de l'ingénierie nationale et de la durabilité, PepsiCo Canada. « Il s'agit d'une nouvelle étape dans notre démarche visant à bâtir un système alimentaire plus durable et, à terme, une économie plus circulaire au Canada grâce à l'électricité renouvelable produite sur notre propre territoire. »

Exploitant responsable depuis plus de 111 ans, TransAlta est une fière partenaire des collectivités dans lesquelles elle exerce ses activités et où ses employé·es travaillent et vivent. TransAlta figure parmi les plus grands producteurs éoliens du Canada et est la première productrice hydroélectrique de l'Alberta. TransAlta aide des entreprises comme PepsiCo Canada à atteindre leurs objectifs en matière d'énergie propre.

« TransAlta félicite PepsiCo Canada d'avoir pris un engagement important à l'égard de l'énergie renouvelable dans le cadre de notre projet éolien Garden Plain », a déclaré Ross Piché, vice-président, Projets et construction, TransAlta. « Nous sommes ravis de nous associer à l'entreprise pour lui fournir une solution énergétique personnalisée, durable et fiable sur laquelle elle peut compter. La fourniture d'une énergie propre et renouvelable soutient les objectifs de durabilité de PepsiCo Canada tout en fournissant de l'énergie électrique renouvelable à la région. »

Cette initiative arrive à point nommé pour PepsiCo, qui a récemment annoncé l'ouverture d'un centre d'apprentissage en serre de pointe pour la recherche et le développement, une étape clé dans la réalisation de son objectif : faire en sorte que 100 % de ses emballages soient entièrement recyclables, compostables, biodégradables ou réutilisables.

Dans le cadre de son programme PepsiCo Positive (pep+), PepsiCo Canada commencera à remplacer les porte-boissons en plastique par des porte-boissons en carton et mettra à l'essai des véhicules électriques au Canada dans le courant de l'année. En outre, ses activités directes sont en bonne voie pour atteindre un taux de déchets mis en décharge proche de zéro en 2023.

À propos de PepsiCo Canada

PepsiCo Canada est la plus grande entreprise d'aliments et de boissons du pays. Elle emploie plus de 11?000 Canadiens et Canadiennes et exploite plus de 96 usines de fabrication et de distribution dans tout le pays. L'entreprise est organisée en deux unités commerciales : PepsiCo Canada Breuvages et PepsiCo Canada Aliments. PepsiCo Canada Breuvages comprend des marques telles que Pepsi, Gatorade et Aquafina. PepsiCo Canada Aliments regroupe Frito Lay Canada (qui comprend des marques telles que Lay's, Doritos et Tostitos) et Quaker (qui comprend des marques telles que Quaker Chewy, Life et Croque Nature). PepsiCo Canada, pour sa part, fait partie du groupe international PepsiCo, Inc.

À propos de PepsiCo?

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. PepsiCo a généré des revenus nets de plus de 86 milliards de dollars en 2022 grâce à sa gamme d'aliments et de boissons complémentaires regroupant les marques Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. La gamme de produits de PepsiCo comprend un large éventail d'aliments et de boissons aimés des gens, dont de nombreuses marques emblématiques qui génèrent plus d'un milliard de dollars chacune, selon les ventes au détail annuelles estimées.

Nos activités commerciales sont guidées par notre vision, qui consiste à être le chef de file mondial en matière de boissons et d'aliments prêts à consommer, et de réussir par la mise en oeuvre de PepsiCo Positive (pep+), notre approche gagnante. Cette approche est une transformation de bout en bout qui place le développement durable et le capital humain au coeur de nos stratégies pour créer de la valeur et générer de la croissance en respectant les limites planétaires et en suscitant l'adoption de changements positifs pour la planète et pour les gens. Pour en savoir plus, visitez www.pepsico.com et suivez-nous sur Twitter , Instagram , Facebook et LinkedIn en cherchant @PepsiCo.

À propos de TransAlta

TransAlta possède, exploite et assure le développement d'un parc diversifié d'actifs de production d'électricité au Canada, aux États-Unis et en Australie, en vue de créer une valeur actionnariale à long terme. TransAlta approvisionne les municipalités, les moyens et grands secteurs industriels, les entreprises et les clients des services publics en énergie propre, abordable, à haut rendement énergétique et fiable. TransAlta figure aujourd'hui parmi les plus grands producteurs éoliens du Canada et est la première productrice hydroélectrique de l'Alberta. Exploitant responsable depuis plus de 111 ans, TransAlta est une fière partenaire des collectivités dans lesquelles elle exerce ses activités et où ses employés travaillent et vivent. Transalta a établi ses objectifs d'entreprise en accord avec les objectifs de développement durable des Nations unies. Sa stratégie de lutte contre les changements climatiques s'appuie sur les recommandations du CDP (anciennement Climate Disclosure Project) et du Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC). Depuis 2015, TransAlta a réduit ses émissions de GES de 68 pour cent, soit 22 millions de tonnes, et a obtenu les notes A du CDP et de MSCI.

____________________________ i D'après les tarifs d'électricité fournis par : https://energyrates.ca/residential-electricity-natural-gas/#:~:text=Electricity%20Use%20at%20Home&text=The%20average%20Canadian%20household%20uses,kWh%20of%20electricity%20per%20year. Consultation en avril 2023. ii Les certificats verts sont des crédits certifiés par des tiers indépendants qui soutiennent la production d'électricité existante à partir de sources renouvelables.

SOURCE PepsiCo Canada

1 juin 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :