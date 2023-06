Simply Spiked Lemonade(MD) fait la promotion de l'authenticité et lance La canette Reste vrai





MONTRÉAL, 01 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Québécois de 19 ans et plus seraient deux fois plus susceptibles de dire qu'ils ne se sont jamais trouvés dans des situations où ils se sont sentis obligés de mentir, par rapport aux Canadiens des autres provinces (21 % contre 11 %). En plus, les Québécois de 19 ans et plus s'attendent à ce que les autres leur rendent la pareille... 26 % d'entre eux disent qu'ils n'accepteraient pas qu'on leur dise un mensonge, quelle que soit la situation, contre 16 % des autres Canadiens. Par contre, Simply Spiked LemonadeMD, la nouvelle boisson lancée au Québec, est vraiment authentique, en tout temps.



Contenant du VRAI jus de fruits et offrant un bon goût naturel qui révolutionne l'allée des coolers d'un bout à l'autre de la province, Simply SpikedMD propose son goût VRAI au Québec cet été et on a très hâte de savoir ce que les Québécois en pensent vraiment.

Simply Spiked LemonadeMD est un changement rafraîchissant. Ces coolers au goût vrai se déclinent en trois saveurs différentes :

Limonade Signature : Saveur éclatante et rafraîchissante, avec un équilibre parfait de limonade sucrée et d'acidité citronnée.

Saveur éclatante et rafraîchissante, avec un équilibre parfait de limonade sucrée et d'acidité citronnée. Limonade aux Fraises : Des notes de fraise mûre et une finale de limonade acidulée.

Des notes de fraise mûre et une finale de limonade acidulée. Limonade aux Bleuets : Unique et rafraîchissante, avec des notes de bleuet mûr et une saveur onctueuse de limonade.



Alors, les Québécois sont-ils aussi authentiques que cette nouvelle boisson alcoolisée emblématique?





On est tellement déterminés à entendre toute la vérité qu'on a créé La canette Reste vrai , le premier détecteur de mensonges dans une canette au monde, pour aider les Québécois à dire la vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité. La canette Reste vrai de Simply Spiked utilise la réponse galvanique de la peau pour surveiller l'activité des glandes sudoripares et des électrodes pour mesurer les pulsations cardiaques pour repérer les menteurs et déterminer quand une personne dit vraiment la vérité.

« Nous sommes tellement convaincus que vous allez adorer le bon goût naturel de Simply Spiked que nous voulons recevoir seulement vos évaluations les plus honnêtes quand vous en ferez l'essai ? même si ça peut être difficile à entendre », déclare Lindsay Wilson, directrice de marque, portefeuille des seltzers et des boissons aromatisées. « Avec La canette Reste vrai, on engage des conversations plus vraies entre amis et on montre que ça paie d'être authentique. »

Le sondage commandité par Simply SpikedMD suggère également que les Québécois ont plus tendance à être authentiques dans la vie de tous les jours, même si cette honnêteté pourrait avoir un impact négatif pour leurs proches. La volonté des Québécois d'être gentils pourrait les empêcher d'être vraiment authentiques. Voici d'ailleurs certains des sujets sur lesquels ils sont le plus susceptibles de mentir...

Seulement 35 % des Québécois de 19 ans et plus disent mentir pour protéger les sentiments d'autrui, contre 54 % des Canadiens à l'extérieur du Québec.

Alors que 39 % des Canadiens de 19 ans et plus affirment avoir dit "pas de problème" alors qu'il s'agissait bel et bien d'un problème, les Québécois sont beaucoup plus honnêtes, avec un taux de 25 %.

Et même si 23 % des Canadiens de 19 ans et plus ont menti en disant qu'ils étaient trop occupés pour répondre à un message, les Québécois sont beaucoup plus réalistes, avec seulement 15 %.



Heureusement, La canette Reste vrai de Simply Spiked est là pour aider tous les Québécois à être plus authentiques. Visitez le site LaCanetteResteVrai.ca et suivez @simplyspikedca sur Instagram pour rester honnête et soyez à l'affût de boutiques éphémères cet été pour courir la chance de faire l'essai de Simply Spiked et de La canette Reste vrai. Capturez également votre évaluation honnête et juteuse de notre boisson tout aussi juteuse sur KeepItRealCan.ca avant le 15 juillet, et nous remettrons à l'évaluateur le PLUS HONNÊTE un montant de 5 000 $CA. Vous voyez? L'honnêteté est parfois payante!

