Kioxia met deux nouvelles installations de R et D en service





Kioxia Corporation a mis deux nouvelles installations de R et D en service aujourd'hui ? son Flagship Building sur le Technology Campus de Yokohama et son Technology Front à Shin-Koyasu ? pour renforcer les capacités de recherche et de développement de la société dans le domaine des mémoires flash et des disques durs à semi-conducteurs (SSD). Désormais, certaines activités de R et D menées jusqu'ici ailleurs dans la préfecture de Kanagawa seront transférées dans ces nouveaux centres de R et D, afin d'améliorer l'efficacité de la recherche et de promouvoir le progrès et l'innovation technologique.

La création du Flagship Building fera presque doubler la superficie du Technology Campus de Yokohama, ce qui permettra à Kioxia d'élargir ses capacités d'évaluation de produits SSD et de mémoire flash, pour une optimisation globale de leur qualité et de leur développement. Doté d'installations respectueuses de l'environnement, le Flagship Building s'est par ailleurs vu octroyer la certification ZEB-Ready1 destinée aux bâtiments qui réduisent leur consommation d'énergie de 50 % ou plus grâce à l'accroissement de leur rendement énergétique.

Le site Technology Front de Shin-Koyasu servira quant à lui de centre de recherche fondamentale de pointe dans de nombreux domaines liés aux semi-conducteurs, notamment les matériaux, processus et dispositifs de nouvelle génération. Le bâtiment abrite une salle blanche ultra moderne conçue de manière écoresponsable.

Directeur technologique de Kioxia Corporation, Masaki Momodomi a déclaré : « Nous sommes plus que ravis que les nouvelles installations de R et D de Kioxia soient désormais opérationnelles. L'entreprise est un leader de l'innovation des produits de mémoire depuis plus de 35 ans et l'invention de la mémoire flash NAND. Ces deux nouvelles installations nous permettront d'accélérer et d'approfondir davantage nos activités de recherche et développement afin de fournir des produits, des services et des technologies sur lesquels pourra reposer la société numérique du futur. »

En plus de travailler sur des technologies de mémoire de nouvelle génération, Kioxia exerce des activités de R et D dans divers domaines, notamment les technologies des systèmes, et plus précisément les systèmes informatiques axés sur les données et les dispositifs de transformation numérique comme l'IA. Kioxia promeut une innovation ouverte et collabore avec des universités, des instituts de recherche et des entreprises au Japon et à l'étranger.

Dans le cadre de sa mission qui consiste à « Améliorer le monde grâce à la "mémoire" », Kioxia s'engage à mettre en place des initiatives qui renforceront la compétitivité de ses activités centrées sur les SSD et les mémoires flash.

Flagship Building sur le Technology Campus de Yokohama

Adresse : Kasama 2-chome, Sakae-ku, Yokohama, préfecture de Kanagawa

Hauteur : 6 étages

Superficie totale : environ 40 000 m2

Technology Front de Shin-Koyasu

Adresse : Moriya-cho 3-chome, Kanagawa-ku, Yokohama, préfecture de Kanagawa

Hauteur : 4 étages

Superficie totale : environ 13 000 m2

1 ZEB signifie « net-Zero Energy Building » ou bâtiment à consommation énergétique nette zéro. « ZEB-Ready » est l'une des notes attribuées dans le cadre du système de classification énergétique des bâtiments au Japon. Cette note est décernée aux bâtiments qui offrent un environnement intérieur confortable tout en réduisant leur consommation énergétique primaire standard de 50 % ou plus, recours aux énergies renouvelables non pris en compte.

À propos de Kioxia

Kioxia est un leader mondial des solutions de mémoire, consacré au développement, à la production et à la vente de mémoires flash et de disques durs à semi-conducteurs (solid-state drives, SSD). En avril 2017, son prédécesseur Toshiba Memory s'est séparé de Toshiba Corporation, la société qui a inventé la mémoire flash NAND en 1987. En matière de mémoire, Kioxia vise à édifier le monde en proposant des produits, services et systèmes qui offrent davantage de choix pour les clients et créent plus de valeur basée sur la mémoire, pour la société. La technologie de mémoire flash 3D innovante de Kioxia, BiCS FLASHtm, façonne l'avenir du stockage à haute densité dans les applications, comme les centres de données, les disques à semi-conducteurs (solid-state drive, SSD), les ordinateurs individuels (Personal Computer, PC), les produits automobiles et les smartphones les plus sophistiqués du marché.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 juin 2023 à 06:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :