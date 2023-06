/R E P R I S E -- Convocation - Mêlée de presse et séance d'information technique sur les chantiers majeurs de la région métropolitaine de Montréal/





MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, invite les représentants des médias à une mêlée de presse concernant les chantiers de la région métropolitaine de Montréal.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Émilie Thuillier, du président-directeur général du Port de Montréal, M. Martin Imbleau, du président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, M. Michel Leblanc, du président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, M. Charles Milliard, du président-directeur général de Tourisme Montréal, M. Yves Lalumière, et du président-directeur général de l'Association du camionnage du Québec, M. Marc Cadieux.

La mêlée de presse sera suivie d'une séance d'information technique animée par les porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable et de la Ville de Montréal.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le jeudi 1er juin 2023



HEURE : Mêlée de presse : 11 h 15





Séance d'information technique : 12 h



LIEU : Montréal*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Accréditation obligatoire

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront y participer.

