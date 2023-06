Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Montréal





MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'Honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs, de M. Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, de M. Frédéric Morin-Bordeleau, directeur général et co-fondateur de MR-63, et de M. Étienne Morin-Bordeleau, directeur créatif et co-fondateur de MR-63.

Date : Le vendredi 2 juin 2023



Heure : 13 h 00 HAE



Lieu : Arsenal art contemporain - Salle A

2020, rue William

Montréal (Québec) H3J 1R8

1 juin 2023 à 06:00

