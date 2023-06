Le nouveau Café Aspire | Air Canada ouvre ses portes aujourd'hui à l'aéroport Billy Bishop de Toronto





Ce nouveau salon rehausse l'expérience de voyage à partir du centre-ville en offrant des commodités, de la nourriture et des boissons de premier ordre qui apportent confort et utilité aux voyageurs.

MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - Air Canada a annoncé l'ouverture de son tout nouveau Café Air Canada, en collaboration avec Aspire, la marque de salons de prestige de Swissport. À compter du 1er juin, les clients admissibles d'Air Canada s'envolant à partir de l'aéroport du centre-ville de Toronto disposeront d'un accès exclusif au seul salon de compagnie aérienne à l'aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ), pour profiter d'une commodité et d'un confort accrus avant leur vol.

Le nouveau Café Aspire | Air Canada est le 27e salon du réseau de salons d'Air Canada, et le sixième de la marque Aspire au Canada. Il s'agit d'une aire de repos moderne de 133 places, située dans l'aérogare des départs des vols intérieurs de l'aéroport Billy Bishop de Toronto. Espaces de travail calmes, salle de réunion privée, ainsi que nourriture et boissons haut de gamme à consommer sur place ou à emporter font partie des prestations offertes gracieusement dans ce salon d'affaires de type café.

« Nous savons à quel point les clients d'Air Canada qui voyagent souvent dans le très achalandé corridor aérien Toronto-Ottawa-Montréal apprécient vraiment la commodité de s'envoler de l'aéroport Billy Bishop, a déclaré Jacqueline Harkness, directrice générale - Produits et services d'Air Canada. Notre tout nouveau Café Aspire | Air Canada à l'aéroport Billy Bishop s'appuie sur le succès de notre premier Café Air Canada à l'aéroport Toronto Pearson et représente une autre façon pour Air Canada de continuer d'investir dans le meilleur réseau de salons au Canada. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Air Canada pour notre première formule de salon conjoint, a indiqué Charles Roberge, chef de la direction de Swissport Canada. Avec ce nouvel ajout, nous continuons d'étendre notre réseau au Canada et renforçons notre engagement à offrir des services d'exception à nos clients dans le monde entier. Notre nouveau salon, qui est le premier salon Aspire de Toronto, vise à devenir le premier salon certifié LEED du réseau international de Swissport, qui compte 63 salons Aspire. »

« Nous nous réjouissons de l'ouverture d'un nouveau salon à YTZ », a affirmé Neil Pakey, président et chef de la direction de Nieuport Aviation, propriétaire exploitant de l'aérogare. Ce salon, qui propose des équipements et services locaux et durables dans un cadre conçu spécialement pour la détente, mise sur les services primés offerts aux voyageurs qui passent par l'aéroport du centre-ville de Toronto. »

Le Café Aspire | Air Canada est ouvert aux clients d'Air Canada qui sont des membres de statut Aéroplan 50K, Aéroplan 75K ou Aéroplan Super Élite, aux membres Star Alliance Gold et aux titulaires d'une carte Aéroplan prestige comarquée, ainsi qu'aux voyageurs qui ont une correspondance avec un billet en Classe affaires d'Air Canada. Voici certaines de ces caractéristiques :

Nourriture et boissons haut de gamme

Buffet libre-service chaud et froid préparé par des chefs locaux, avec viennoiseries et pains frais façon boulangerie

Sélection de repas chauds et froids à emporter

Bar central avec boissons gratuites et consommations haut de gamme disponibles pour acheter

Commodités et espace

367 mètres carrés (4 271 pieds carrés) d'espace haut de gamme pour travailler ou se détendre

Salle de réunion à réserver pour cotravailler à plusieurs ou dans une ambiance calme

Espace de travail supplémentaire pour passer des appels

Chargeurs sans fil à presque toutes les places

Wi-Fi ultrarapide et fiable

Téléviseurs diffusant des actualités et des sports

Air Canada offre un service pratique et complet aux clients qui voyagent entre Toronto et Montréal : jusqu'à huit vols quotidiens pour Montréal (YUL) au départ de l'aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ) et jusqu'à 17 départs supplémentaires de l'aéroport international Toronto Pearson (YYZ). Les vols commodément répartis tout au long de la journée offrent aux clients une gamme élargie d'options de voyage, notamment des correspondances faciles au départ de la plaque tournante d'Air Canada à Montréal offertes cet été pour plus de 50 destinations intérieures, transfrontalières et internationales. Le service reprendra cet automne entre l'aéroport Billy Bishop de Toronto et l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa (YOW). Tous les vols pour Montréal (YUL) et Ottawa (YOW) au départ de l'aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ) proposent un service gratuit de boissons et de collations, et les clients qui sont des membres Aéroplan peuvent accumuler et échanger des points Aéroplan.

