L'ARTM lance un nouveau titre pour profiter des grands événements de l'été





Déplacez-vous de façon illimitée entre Laval, Longueuil et Montréal avec le 3 jours, Tous modes AB

MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) lance aujourd'hui un nouveau titre Tous modes AB permettant aux citoyens de se déplacer de façon illimitée, durant 3 jours consécutifs, entre les zones A (agglomération de Montréal) et B (Laval et agglomération de Longueuil). En combinant les modes de transport collectif de leur choix, les usagers pourront profiter pleinement de l'abondante offre d'activités de la région métropolitaine et des grands événements comme les Francos de Montréal et le Grand Prix de Formule 1 du Canada qui débutent dès le mois de juin.

« C'est le retour de la belle saison et, avec le nouveau titre 3 jours, Tous modes AB, les usagers bénéficieront de plus de flexibilité pour se déplacer efficacement. Ce titre contribuera aussi à assurer plus de fluidité ainsi qu'une expérience de transport de qualité durant les grands événements. Alors que l'offre 3 jours était déjà disponible en zone A, l'ARTM poursuit sa démarche d'harmonisation tarifaire à l'échelle métropolitaine pour favoriser une véritable intégration de l'offre de transport collectif. Nous continuons de développer de nouveaux outils, adaptés aux besoins des usagers, pour faciliter leur expérience et accroître l'attrait de la mobilité durable », a souligné Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

À des fins d'exemple, le titre 3 jours, Tous modes AB permet à un usager d'utiliser le bus, le train ou le métro à Laval ainsi que dans l'agglomération de Longueuil (zone B) pour se rendre à Montréal (zone A), en limitant le nombre de transactions nécessaires. Au coût de 27 $, ce titre est valide pour une durée consécutive seulement, soit jusqu'à 23 h 59, le 3e jour suivant sa validation. Donnant également accès au REM, dès sa mise en service, il est à noter que le titre n'est pas valide à bord des navettes fluviales.

De plus, tel qu'annoncé le 30 avril dernier, l'offre 24 h et 3 jours sera étendue aux titres de transport Tous modes AB (24 h), Tous modes ABC, Tous modes ABCD, Bus et Bus hors territoire, à compter du 1er juillet 2023. D'autres titres sont également disponibles pour faire des déplacements de façon illimitée, durant des périodes prescrites.

Pour trouver le titre qu'il vous faut pour vous déplacer, utilisez l'outil Sélecteur de titres disponible sur le site Web de l'ARTM ou à partir de l' application Chrono .

