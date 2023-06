La Belgique célèbre le 20e anniversaire du mariage pour les personnes du même sexe avec une chanson d'Alice on the Roof comme première danse





BRUXELLES, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- Alice on the Roof sort aujourd'hui un titre empreint de sincérité pour célébrer le 20e anniversaire du mariage pour les personnes du même sexe en Belgique. Cette chanson illustre parfaitement les thèmes de l'amour, de l'unité, de la compréhension et de l'acceptation. Dans le cadre de la campagne « Belgium. Embracing Openness », elle souligne que l'amour l'emporte toujours en Belgique, y compris pour les couples de même sexe.

La Belgique a toujours été pionnière en matière de droits civils. En 2003, notre pays a légalisé le mariage pour les personnes du même sexe, une date historique qui a changé la vie de nombreux couples. L'ouverture à la diversité fait partie de l'ADN de la Belgique, c'est pourquoi, depuis lors, nous avançons toujours plus sur la voie du renforcement des droits des personnes LGBTQIA+. Aujourd'hui, notre pays célèbre cette grande étape et se réjouit de poursuivre son chemin vers la dignité et le respect pour tous.

OEuvre de l'artiste belge Alice on the Roof, « The Right Words » traverse les frontières, délivrant un puissant message d'unité, de compréhension et d'acceptation, porté par le langage universel de la musique. Inspirée par l'histoire d'amour d'un couple d'amis soudé, Alice tisse avec brio les émotions tendres et raconte l'introspection dans sa composition. « Mes paroles sont le reflet de leurs réflexions intimes », partage Alice. « Des questions comme 'Est-ce que j'aime cette fille ?', 'Est-ce que ça veut dire que j'aime les filles ?', 'Ai-je le droit d'embrasser mes sentiments et de dire : « Je te veux, je t'aime »?' En Belgique, la réponse est un « OUI » retentissant. »

« Les Belges font l'objet d'innombrables plaisanteries, mais en matière d'amour, nous sommes loin de jouer les potiches. Le 20 janvier 2003, le Parlement belge a ouvert la voie au mariage pour les personnes du même sexe, gravant un moment inoubliable dans notre histoire. La loi est ensuite entrée en vigueur le 1er juin 2003. Bien que je n'avais que sept ans à l'époque, j'ai vécu, comme tous ceux de ma génération, dans un monde où le mariage pour tous n'est pas un sujet de débat - c'est une célébration joyeuse, un point c'est tout », déclare Alice.

La Belgique, l'un des premiers pays au monde à reconnaître et à légaliser le mariage pour les personnes du même sexe, continue de défendre l'égalité des droits et l'acceptation de la communauté LGBTQIA+. La législation, adoptée à une majorité écrasante, a constitué un bond en avant historique, transformant la vie d'un nombre important de couples et déclenchant une vague de reconnaissance et d'inclusion dans tout le pays. Depuis la légalisation, des milliers de couples de même sexe se lancent chaque année en Belgique dans l'aventure du mariage.

Alice on the Roof

Alice on the Roof est une artiste belge pétillante, spontanée et généreuse. Son premier album « Easy Come Easy Go » lui vaut d'emblée un premier disque d'or, décerné le 27 novembre 2015. Avec son prochain single prévu en septembre et la sortie d'un album début 2024, Alice nous proposera une nouvelle démarche artistique tant sur scène que dans ses textes, intégralement en français, évoluant entre rêve et réalité, effets miroirs et reflets déformants. Elle sera en tournée en Belgique en septembre.

La Belgique

Nichée au coeur de l'Europe, la Belgique est une nation affichant un niveau de développement élevé et comptant plus de 11,5 millions d'habitants, réputée pour son sens de l'innovation, sa main d'oeuvre, ses partenariats et son multilinguisme. Sa situation stratégique entre l'Allemagne, les Pays-Bas, la France et le Luxembourg, à deux pas du Royaume-Uni, la positionne au centre de la région la plus riche et la plus densément peuplée d'Europe. Membre de l'Union européenne, la Belgique bénéficie d'un accès au marché unique et à la zone douanière les plus privilégiés au monde, lui assurant des échanges commerciaux sans entraves.

La Belgique est dotée d'une infrastructure de transport très développée et dispose du deuxième plus grand port maritime d'Europe (Anvers). Elle héberge des centres de recherche et d'innovation de premier plan, des multinationales et des entreprises artisanales soutenues par une approche des pouvoirs publics centrée sur l'investisseur.

