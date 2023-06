Convaincant sur toute la ligne : LR Health & Beauty reçoit de nouveau un prix pour un produit de beauté innovant





Cela fait environ quatre mois que le produit à succès "LR Zeitgard Pro Cosmetic Device" a été distingué pour son design exceptionnel. Aujourd'hui, un nouveau prix dans la catégorie "Bain et bien-être" a mis de bonne humeur les fournisseurs de produits de santé et de beauté : Zeitgard Pro peut dorénavant être présenté avec une "mention spéciale" additionnelle du Prix allemand de l'innovation 2023 ? prouvant sa capacité à se démarquer des autres en tant que dispositif cosmétique pour un usage domestique avec une conception axée sur l'utilisateur et une valeur ajoutée exceptionnelles.

« Cette nouvelle reconnaissance prouve qu'avec Zeitgard Pro nous avons réussi à révolutionner partiellement le secteur de la beauté », a déclaré le Dr Andreas Laabs, PDG de LR Health & Beauty. « Je suis ravi que le jury renommé ait reconnu la facilité d'utilisation et la haute qualité générale de nos produits polyvalents. »

Zeitgard Pro combine quatre fonctions applicatives différentes qui garantissent un nettoyage du visage professionnel, un gommage détox intensif, une réduction visible des rides et une peau plus ferme et plus régulière. Utilisé conjointement avec des produits de soins de base conçus pour les besoins de l'utilisateur en fonction de son âge et de sa peau, le dispositif innovant garantit une belle peau sur le long terme. Une étude de l'Institute Dermatest confirme : l'outil Face Smoothing réduit jusqu'à 69 % la profondeur des rides après quatre semaines d'utilisation*.

« Le prix, avec sa distinction ?Mention spéciale', est le résultat d'une équipe engagée de spécialistes ayant travaillé intensivement pour faire de notre Zeitgard Pro ce qu'il est aujourd'hui : un produit véritablement haut de gamme », a expliqué M. Laabs, tout en remerciant particulièrement tous les employés de LR responsables. « Ce haut niveau d'engagement nous a permis, en tant qu'entreprise, d'établir de nouveaux standards. »

*Étude scientifique effectuée par Institute Dermatest GmbH en 2022. Nombre de sujets : 20

Le Prix allemand de l'innovation récompense chaque année des produits, technologies et services qui se distinguent par leurs fonctionnalités nouvelles innovantes. Cela exige une évaluation par un jury composé d'experts indépendants dans les domaines de la technologie, de la numérisation, de la science et des institutions.

