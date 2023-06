Céréales Canada lance son rapport d'étape sur la saison de croissance 2023





WINNIPEG, MANITOBA, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- Céréales Canada invite les Canadiens, les clients mondiaux du blé canadien et les membres de la chaîne de valeur à consulter le rapport d'étape sur la saison de croissance pour obtenir des mises à jour régulières sur la récolte de blé 2023 dans les Prairies canadiennes. Le rapport peut être consulté sur cerealscanada.ca/growth-season-progress.

« Les clients mondiaux veulent savoir comment la récolte de blé canadien progresse au cours de la saison de croissance, a déclaré Leif Carlson, directeur des renseignements sur les marchés et de la politique commerciale. La plupart des cultures de blé se trouvant dans l'Ouest canadien, le rapport d'étape sur la saison de croissance fournit des informations sur cette région à nos acheteurs mondiaux. »

Tout au long de la saison de croissance, Céréales Canada collabore avec les ministères provinciaux de l'Agriculture pour fournir des mises régulières sur l'ensemencement, les conditions et la qualité des cultures et la récolte du blé en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. L'information est présentée dans un format convivial avec des faits marquants provinciaux, des cartes et des liens vers les rapports sur les cultures, ainsi que des données historiques des trois dernières années.

« Le rapport d'étape sur la saison de croissance est une excellente façon pour ceux qui s'intéressent à la culture du blé dans l'Ouest canadien d'obtenir rapidement toute l'information à un seul endroit, a déclaré Leif Carlson. Nous faisons en sorte qu'il soit facile de se tenir au courant de ce qui se passe avec la culture actuelle du blé, y compris les facteurs environnementaux qui pourraient avoir une incidence sur la qualité ou le développement des cultures. »

L'ensemencement est maintenant bien avancé dans les Prairies canadiennes, et l'équipe de Leif Carlson a repris les mises à jour bihebdomadaires du rapport d'étape. Les visiteurs sont invités à ajouter le rapport d'étape sur la saison de croissance à leurs favoris sur cerealscanada.ca/growing-season-progress et à consulter souvent les mises à jour utiles à mesure que la récolte de blé de 2023 progresse.

Céréales Canada est l'association industrielle nationale à but non lucratif qui représente la chaîne de valeur des céréales canadiennes. Nous accordons une grande importance aux relations et travaillons avec le gouvernement et les parties prenantes pour fournir des informations techniques expertes et opportunes et offrir une expérience client de premier ordre. Nous nous engageons à soutenir la chaîne de valeur des céréales canadiennes, notamment les agriculteurs, les exportateurs, les développeurs, les transformateurs et nos clients dans le monde entier, en mettant l'accent sur le commerce, la science et la durabilité.

