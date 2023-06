« Time Is Eternal » remporte le prix du meilleur film fantastique au Festival de Cannes 2023





LOS ANGELES, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- Le court-métrage Time Is Eternal est interprété, coécrit et produit par l'actrice et mannequin Berite Labelle ( https://www.beritelabelle.com ), qui vit à Los Angeles.

Le festival aura lieu le 16 juin (soirée d'ouverture) au Cineum Cannes. Les projections de la sélection « Best of the Future » seront organisées pour certains des grands gagnants annuels.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.cannesworldfilmfestival.com

Time Is Eternal est coécrit par Daniel Lir, qui a coréalisé le film avec son épouse et partenaire, Bayou Bennett, de Dream Team Directors. https://www.dreamteamdirectors.com/filmc343928d

« Time is Eternal » a remporté quatre prix (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleur décor) en juillet lors du 13e prestigieux festival international du film de mode de La Jolla, où il a reçu 10 nominations. Https://ljfff.com/iffa-award-winners-2021-2/ Le film a également remporté le prix du meilleur film de mode au festival du film de mode du Royaume-Uni et a été projeté dans le monde entier, notamment à Berlin, Sarajevo, en Croatie, en Italie, à Seattle, à Los Angeles, en Inde, et dans bien d'autres villes.

Time Is Eternal se déroule dans le Los Angeles contemporain et explore l'esprit d'une célèbre écrivaine qui prépare son dernier roman et imagine la rencontre fictive de deux femmes légendaires. Cléopâtre VIII, reine d'Égypte au premier siècle avant J.-C., se retrouve face à face avec l'écrivaine anglaise Mary Wollstonecraft, militante des droits de la femme et mère de Mary Shelley, auteur de Frankenstein .

Une ode puissante à la force et égalité féminine, le film relate une discussion pleine d'âme entre ces deux pionnières. Connues toutes deux comme passionnées et comme se battant pour une cause, la femme de pouvoir et l'écrivaine contemplent leurs approches différentes du leadership, pour aboutir à une passion commune qui s'entrelace éternellement.

« Nous voulions mettre en lumière le pouvoir des femmes à travers l'histoire, dans un monde autrefois dominé par les hommes, a expliqué Daniel Lir. Je me suis retrouvé dans la volonté de Berite de sensibiliser les jeunes générations à la contribution importante (et sous-représentée) de ces femmes à la création de notre culture. »

Berite Labelle joue habilement quatre rôles dans son premier film : elle incarne l'écrivaine, Cléopâtre, Mary Wollstonecraft et une sirène, qui symbolise le fait de nager dans une autre dimension du temps.

« Avec de l'imagination et de l'amour, on peut tout créer, a déclaré l'actrice. Je souhaite donner vie à de merveilleux moments dans mon monde imaginaire. La gratitude, la connaissance et la patience sont autant de facteurs qui m'ont permis de concevoir Time Is Eternal. Joignez-vous à mon expérience de découverte du temps en images animées. »

Tournés au Paramour Estate, dans le quartier de Silver Lake à Los Angeles, dans un décor opulent du début du XXe siècle, les visuels surréalistes et oniriques sont axés sur la mode.

« Je veux que le public soit submergé par la beauté et transporté dans un monde de magie et d'inspiration qui l'aide à oublier ses problèmes et tout ce que l'humanité a traversé ces dernières années », a commenté Bayou Bennett.

Le styliste et costumier hollywoodien Wilford Lenov (qui a travaillé avec Saweetie, Bebe Rexha et Iggy zalea) a principalement utilisé des pièces d'époque pour le film.

« Recréer des moments historiques à travers le prisme de la mode dans le film était très intéressant, a indiqué M. Lenov. Chaque personnage représente l'émancipation des femmes, et je voulais repousser les limites et leur apporter un élément de mode et une touche plus sexy. Je me suis demandé quelle énergie féminine nous pourrions insuffler à la génération Z et aux générations suivantes. Je tiens à remercier les stylistes Michelle Hebert et Elie Madi qui m'ont aidé à donner vie à Mary Wollstonecraft et Cléopâtre, respectivement, telles que je les avais imaginées. »

Depuis octobre 2021, Berite Labelle a fait la couverture de plusieurs éditions internationales de Vogue, Glamour, Harper's Bazaar et Marie Claire. Elle est titulaire d'un diplôme d'associé aux beaux-arts (AFA) en tant qu'actrice pour le cinéma de la New York Film Academy de Los Angeles.

Dream Team Directors a collaboré avec des personnalités telles que Michelle Pfeiffer, Mark Ruffalo, Bella Hadid, Juliette Lewis, Norman Reedus, Coldplay, Paris Hilton et Chrome Hearts. Leur court-métrage de 2019, Tombstone Pillow, a été largement acclamé et a remporté 33 prix.

Twitter : @DreamTeamFilm @beritelabelle #TimeIsEternal

Instagram : @beritelabelle : https://www.instagram.com/beritelabelle/ @dreamteamdirectors

[email protected]

www.cannesworldfilmfestival.com

https://filmfreeway.com/CannesWorldFilmFestival

Réseaux sociaux : https://www.instagram.com/cannesworldfilmfestival

https://www.facebook.com/CannesWorldFilmFestival

https://twitter.com/CannesWorldFilm

Les liens de visualisation et l'imagerie sont disponibles sur demande. Berite Labelle, Daniel Lir, Bayou Bennett et les autres membres de l'équipe mentionnés sont disponibles pour des interviews. Veuillez contacter Dream Team Directors : [email protected] , [email protected] 917-907-2169

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2065956/Time_Is_Eternal_Mermaid_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2087672/Berite_Labelle_Cannes_World_Film_Awards_2023.jpg

1 juin 2023 à 04:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :