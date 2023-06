SMCP, leader français de la mode de luxe accessible, choisit Openbravo pour renforcer l'expérience d'achat haut de gamme offerte à ses clients





LILLE, France, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- Openbravo, éditeur international de la plateforme Cloud de commerce unifiée dédiée aux groupes de retail annonce aujourd'hui le déploiement de sa solution magasin pour le groupe SMCP. Près de 200 magasins en France et aux Pays-Bas utilisent déjà Openbravo ; le déploiement atteindra 350 magasins avant l'été, incluant d'autres pays comme l'Irlande, jusqu'à la couverture complète des opérations des quatre marques du groupe dans les mois prochains.

Pour accélérer sa stratégie de commerce unifié et renforcer l'expérience shopping haut de gamme et les services personnalisés, le groupe a choisi Openbravo comme plateforme Cloud de commerce globale pour ses 4 marques : Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, dans plus de 1.600 magasins et 46 pays. La solution permet à SMCP de bénéficier d'une gestion et d'une vision centralisées de l'activité de tous ses magasins et terminaux en point de vente. Elle assure aussi un meilleur délai de déploiement de nouvelles fonctionnalités et un partage plus rapide de l'innovation entre les marques.

« Nous avons choisi Openbravo en raison de sa technologie modulaire basée sur le cloud et de sa large couverture du commerce unifié. Nous parions sur une entreprise en pleine croissance qui nous offre un véritable partenariat stratégique. Tourné vers l'avenir, Openbravo nous donnera l'agilité nécessaire pour innover afin de satisfaire nos clients et d'atteindre nos objectifs de développement » a déclaré Marie-Caroline Bénézet, Directrice des Opérations et de la Transformation chez SMCP.

Grâce à Openbravo, SMCP propose de nombreux scénarios et parcours client, notamment des services de commerce unifié tels que le Ship-from-Store, une gestion plus flexible des prix et des opérations en magasin, ainsi que des options de paiement améliorées via le connecteur certifié Adyen d'Openbravo. La nouvelle solution permet également d'améliorer la visibilité et la gestion des stocks en magasin de toutes les opérations quotidiennes et de fin de saison.

Le projet comprend l'intégration avec divers systèmes grâce à un catalogue API basé sur les services Web d'Openbravo.

"Nous sommes très fiers de travailler avec SMCP, un client de référence dans le secteur du prêt-à-porter et accessoires du luxe accessible. Notre partenariat de co-innovation montre à nouveau notre valeur ajoutée auprès des grands retailers. Nous sommes ravis de les accompagner dans ce projet, qui permettra de soutenir la croissance et les défis futurs de SMCP », a déclaré Marco de Vries, CEO Openbravo.

À propos de SMCP

SMCP est un leader mondial sur le marché du luxe accessible avec quatre marques parisiennes uniques : Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Présent dans 46 pays, le Groupe comprend un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une forte présence numérique sur tous ses marchés clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé Sandro et Maje à Paris, respectivement en 1984 et 1998, et continuent d'assurer la direction créative des marques. Claudie Pierlot et Fursac ont été respectivement acquis par SMCP en 2009 et 2019. SMCP est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur smcp.com.

À propos d'Openbravo

Grâce à sa technologie modulaire et performante, Openbravo, éditeur du groupe DL Software, permet aux chaînes du retail d'accélérer leurs stratégies de commerce unifié, en offrant des expériences client exceptionnelles et en augmentant l'agilité et la capacité d'innovation de leurs opérations.

Avec des clients internationaux tels que BUT, Decathlon, Norauto, Sharaf DG, SMCP, Toys'R'Us Iberia et Zôdio, présents dans plus de 50 pays, Openbravo compte aujourd'hui plus de 10 000 utilisateurs de back-office et plus de 40 000 points de contact, tels que des terminaux POS et en libre-service, des kiosques et autres, gérant plus de 20 milliards d'euros par an de transactions commerciales.

