Le courtier en assurance Parachut investit le secteur automobile et lance Meka by Parachut : un produit haut de gamme qui combine assurance & assistance sur l'ensemble du territoire européen





TROUVILLE-SUR-MER, France, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- Chaque conducteur tombera en panne un jour ou l'autre avec son véhicule. D'autant plus que, contexte économique de hausse des prix et pénurie de véhicules neufs obligent, les automobilistes conservent plus longtemps leur voiture : 57 mois en 2022 versus 54 mois en 2019. (Source aaa-data)

En moyenne, 1 automobiliste sur 2 tombe en panne tous les 3 ans. (Etude FG2A/GIPA)

On compte près de 40 millions d'entrées en atelier par an. 60 % sont liées à une panne : véhicule qui refuse de démarrer, chauffage qui dysfonctionne, pneu crevé... (ANFA source GIPA)

Hors de Paris , la mobilité reste contrainte. La voiture reste le premier mode de déplacement pour rejoindre son lieu de travail pour deux tiers des français.

, la mobilité reste contrainte. La voiture reste le premier mode de déplacement pour rejoindre son lieu de travail pour deux tiers des français. En 2023, pour des véhicules de 7 à 9 ans, le devis moyen de réparation d'une panne incluant les frais de diagnostic s'élève à près de 1 250 Euros . (Source Parachut)

Fort de ce constat, Parachut lance aujourd'hui Meka by Parachut : une assurance et une assistance complète pour les véhicules de moins de 10 ans, similaire à l'extension de garantie auto proposée par les constructeurs.

Sur le marché de l'assurance automobile, Meka by Parachut offre la meilleure combinaison de la garantie panne et de l'assistance.

Meka by Parachut couvre tous les types de véhicules de moins de 10 ans, qu'ils soient électriques ou thermiques, équipés d'un boîtier bioéthanol ou un kit GPL, sans limite de kilométrage.

En plus de prendre en charge sans franchise et sans avance de frais les dysfonctionnements liés aux pièces :

Mécaniques

Hydrauliques

Électroniques

Et électriques

Meka by Parachut couvre également :

la crevaison de pneumatiques

les soucis liés aux équipements multimédia du véhicule (GPS, audio, console, prise USB...)

les problèmes de batterie des voitures électriques

Meka by Parachut garantit à ses clients une assistance mobilité pendant toute la durée de la réparation du véhicule :

Assistance dépannage et remorquage 0 km

Prêt d'un véhicule de remplacement pendant toute la durée des réparations

Taxi de liaison jusqu'au domicile ou au garage dans la limite de 50 km aller-retour

Aide à la poursuite du voyage jusqu'à 610 ? par personne ou 3 nuits d'hôtel

Rapatriement du véhicule

Les experts de Meka by Parachut sont disponibles pour apporter :

Conseils techniques pour un bon entretien du véhicule

Évaluation du devis de réparation par téléphone

Conseils sur les actions de réparation à mener

Si besoin, recommandation de réparateurs et fournisseurs

Aides à la mise à jour des logiciels

Un service flexible et sans engagement.

Poursuivant sa volonté de simplifier et (R)assurer tout ce qui compte le plus au quotidien pour les consommateurs, Parachut propose Meka sous forme d'abonnement mensuel sans engagement :

29,99 ? par mois pour les véhicules de moins de 10 CV

44,99 ? par mois pour les véhicules de 10 CV à 19 CV

La promotion des pièces issues de l'économie circulaire.

Quand c'est possible, Meka by Parachut met tout en oeuvre pour réparer plutôt que remplacer en favorisant le remplacement par un échange standard ou une pièce reconditionnée. L'objectif vertueux est de diminuer l'impact écologique des automobiles et le reste à charge des grosses réparations.

Un canal de distribution en BtoBtoC

Afin de proposer Meka aux conducteurs finaux, Parachut va s'appuyer sur un réseau de partenaires distributeurs : réseaux d'entretien, assureurs et organismes de financement, plateformes d'intermédiation...

Les partenaires pourront proposer à leurs clients de bénéficier de Meka avec des réductions pour leurs clients.

À propos de Parachut :

La marque Parachut a été créée par la société de courtage en assurance Advise, qui a fait ses armes dans la téléphonie mobile dès 2005. En 2017, Advise lance sa propre marque avec Parachut : un seul contrat, sans engagement, pour protéger tous les biens et équipements du foyer. Parachut est la meilleure offre du marché, tant en termes de risques couverts que de biens assurables.

Cette petite révolution s'accompagne d'une véritable volonté de transformer l'expérience client : le client peut gérer son contrat en ligne et en temps réel.

Chez Parachut, on (R)assure votre quotidien !

https://www.parachut.com // Linkedin : @parachut-assurance

Facebook & Instagram : @Parachutassure // https://blog.parachut.com

1 juin 2023 à 02:36

