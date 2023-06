Le Congrès des semences de Chine 2023 et Forum de la Silicon Valley agricole de Nanfan : pour une redynamisation de l'industrie des semences





Un événement couronné de succès qui réunit les leaders de l'industrie, valorise les réalisations et encourage la collaboration au niveau mondial

Le Congrès des semences de Chine 2023 et Forum de la Silicon Valley agricole de Nanfan s'est achevé avec succès avec la participation de plus de 3 000 invités et acteurs de l'industrie nationaux et internationaux.

Pendant les quatre jours de l'événement, les participants ont mené des débats et des analyses sur le développement de l'industrie des semences, élaboré des stratégies pour la croissance des entreprises et échangé des idées précieuses sur la redynamisation du secteur des semences. Plusieurs experts et universitaires ont présenté des exposés sur l'identification des nouveaux défis et tendances dans l'industrie des semences aujourd'hui, et ont formulé des propositions pour la redynamisation de l'industrie des semences en Chine et l'accélération du développement de la Silicon Valley agricole de Nanfan.

En outre, lors du forum principal, le bureau d'administration de la ville scientifique et technologique de Yazhou Bay à Sanya a fait une annonce invitant à la collecte d'objets physiques pour le musée de Nanfan, en cours de construction. Ce musée a pour vocation de commémorer la transformation de Nanfan en l'un des principaux centres chinois de sélection de semences au cours des six dernières décennies. La construction du musée a débuté le 10 octobre 2022. Outre la présentation des réalisations de Nanfan, le musée comprendra une section où sera honorée la résilience de l'ancienne génération de Nanfan. Sous l'égide du ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales, l'association chinoise des semences, le département provincial de l'agriculture et des affaires rurales de Hainan et le bureau d'administration de la ville scientifique et technologique de Yazhou Bay à Sanya ont entrepris collectivement de rassembler des sources documentaires, des photos, des échantillons de plantes, des outils de production, des instruments de recherche scientifique, des biens de première nécessité et d'autres objets commémoratifs de Nanfan. Ces vestiges seront utilisés pour créer une exposition panoramique qui retrace l'histoire de la Silicon Valley agricole de Nanfan. Outre la préservation des documents historiques de Nanfan, le musée comprendra également une section consacrée au port de libre-échange de Hainan. L'histoire de Nanfan et la réussite du port de libre échange sont considérées comme un exemple de l'engagement fort de la Chine en faveur de l'autosuffisance et des progrès du pays en matière d'innovation scientifique et technologique.

En plus d'une zone d'exposition consacrée aux produits et services de 50 entreprises couvrant la chaîne industrielle des semences, l'événement de cette année comprenait également 13 sous-forums, ainsi qu'une zone d'exposition spéciale consacrée à la ville scientifique et technologique de Yazhou Bay à Sanya.

