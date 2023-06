Avec une commandite pendant le Festival de Cannes, TCL réitère ses capacités d'expression des couleurs les plus élaborées de l'industrie





Les technologies innovantes Mini LED et QLED et le processeur AiPQ permettent de passer au niveau supérieur grâce à la capacité d'afficher plus d'un milliard de couleurs

HONG KONG, 31 mai 2023 /CNW/ - TCL, une des deux plus grandes importantes marques de téléviseurs au monde et la plus grande marque de téléviseurs de 98 pouces, permet aux utilisateurs de voir la vie à l'écran dans le spectre vibrant de plus d'un milliard de teintes différentes, grâce à la technologie exceptionnelle d'enrichissement des couleurs de ses téléviseurs de la série C récemment lancée en 2023. En commanditant le Pavillon de la Chine au célèbre Festival de Cannes 2023 au début du mois, TCL stimule le pouvoir du cinéma d'inspirer le public, lorsqu'il est combiné à la technologie d'affichage exceptionnelle et à l'expression exacte des couleurs, éléments essentiels pour donner vie aux films.

Selon le Global Display Device Market Report 2023[1], le marché mondial des écrans devrait atteindre une valeur de 195,11 milliards USD au cours des cinq prochaines années, en raison de la demande croissante pour des technologies d'affichage de pointe, les consommateurs recherchant de plus en plus des appareils offrant une qualité d'image supérieure, une meilleure résolution et des couleurs d'une plus grande précision. En combinant le rétroéclairage à mini-LEDs et l'optimisation de la technologie AiPQ, TCL favorise une qualité d'image exceptionnelle grâce à une gamme de téléviseurs variés.

Les technologies Mini-LED et QLED créent expérience de visionnement dynamique

TCL est un leader de l'industrie dans le domaine des technologies Mini-LED et QLED, qui offrent une qualité d'image et des couleurs de loin supérieures à celles des écrans LCD traditionnels, grâce à des niveaux de luminosité accrus permettant un contraste élevé et précis, une meilleure uniformité et une expression des couleurs exceptionnelle.

Tous les appareils de la série C de TCL, y compris le téléviseur Mini-LED haut de gamme TCL C845, le téléviseur QLED 4K C745 et le téléviseur QLED 4K C645, sont tous équipés de la technologie Quantum Dot réputée pour offrir une gamme de couleurs et un volume bien supérieurs à ceux des écrans LCD conventionnels, avec plus d'un milliard de couleurs permettant de produire des images incroyablement naturelles.

Le processeur intelligent AiPQ 3.0, qui fait également partie de la série C, dispose d'un algorithme spécifique pour l'expression des couleurs, connu sous le nom d'Ai-COLOR, qui perçoit les images de la même façon que l'oeil humain, en recréant les images par le réglage de multiples spécifications, notamment le volume, la saturation et le contraste des couleurs.

Le partenariat avec le Festival de Cannes démontre l'engagement de TCL à offrir une expérience cinématographique à son public, où qu'il soit

TCL comprend le pouvoir de transformation du cinéma et l'importance d'une expression des couleurs très précise pour donner le ton et la période d'une scène, afin que les spectateurs croient vraiment à ce qu'ils voient. Plus tôt ce mois-ci, TCL a commandité le Pavillon de la Chine au célèbre Festival de Cannes 2023, démontrant son engagement à offrir les expériences de visionnement les plus immersives qui soient, expériences que TCL est fière de proposer aux spectateurs du monde entier grâce à une gamme de cinéma maison qui rivalise avec les grands écrans des cinémas.

Pour une véritable expérience cinématographique, la collection XL de TCL, qui offre des téléviseurs de 65 à 98 po, promet une immersion sans perte de détails. À environ trois mètres du téléviseur de 98 pouces, les utilisateurs profitent d'un champ de vision de 60 degrés, ce qui est un peu la même chose que de regarder un écran de 30 m lorsqu'on est installé sur le siège central de la rangée du milieu à l'intérieur d'un cinéma.

Optimisez l'expérience de visionnement en découvrant un monde de couleurs infinies grâce à la série C de TCL, qui sera déployée sur les marchés internationaux au cours des prochains mois.

*Les fonctionnalités et les spécifications du produit varient d'un pays et d'une région à l'autre.

