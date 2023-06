Les leaders de l'industrie lancent RISE pour accélérer le développement de logiciels libres pour RISC-V





Permettre la commercialisation de logiciels pour les processeurs d'application utilisant l'architecture RISC-V pour des segments tels que la téléphonie mobile, l'électronique grand public, les centres de données et l'automobile

BRUXELLES, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- Le projet RISC-V Software Ecosystem ( RISE ) est un nouvel effort de collaboration qui réunit les leaders mondiaux de l'industrie déterminés à accélérer la disponibilité des logiciels pour les coeurs RISC-V haute performance et écoénergétiques qui exécutent des systèmes d'exploitation de haut niveau pour divers segments de marché. Le conseil d'administration de RISE comprend Andes, Google, Intel, Imagination Technologies, MediaTek, Nvidia, Qualcomm Technologies, Red Hat, Rivos, Samsung, SiFive, T-Head et Ventana. RISE est hébergé par la fondation Linux Europe et soutient les activités et les réalisations de RISC-V International en matière de normes ouvertes mondiales.

C'est un moment passionnant pour faire partie de la communauté RISC-V, avec la popularité croissante de la plateforme ainsi que des progrès importants réalisés dans toute une série de nouveaux cas d'utilisation. Cependant, cette dynamique doit être soutenue par des logiciels performants, sécurisés, fiables et prêts pour la commercialisation », a déclaré Amber Huffman, présidente du projet RISE. « Le projet RISE réunit des dirigeants qui partagent le même sentiment d'urgence pour accélérer la préparation de l'écosystème logiciel RISC-V en collaboration avec RISC-V International. »

« En tant que communauté mondiale, nous avons fait d'énormes progrès dans l'adoption du projet RISC-V. Nous sommes reconnaissants aux milliers d'ingénieurs qui contribuent en amont et aux organisations qui s'unissent aujourd'hui pour investir dans des outils et des bibliothèques à l'appui de l'écosystème logiciel RISC-V », a déclaré Calista Redmond, PDG de RISC-V International. Notre mission commune est d'accélérer l'adoption de ces logiciels. L'investissement collectif de notre communauté et dans le projet RISE permettra de poursuivre sur cette lancée. »

Les membres du projet RISE contribueront financièrement et mettront à disposition leurs talents d'ingénieurs pour réaliser les livrables logiciels spécifiques définis comme prioritaires par le comité de pilotage technique (TSC) de RISE. RISE se consacre à la mise en place d'un solide écosystème logiciel spécifique aux processeurs d'application, qui comprend des outils de développement logiciel, une prise en charge de la virtualisation, des moteurs d'exécution de langage, l'intégration de distributions Linux et des microprogrammes système, en travaillant d'abord en amont avec les communautés open source qui existent, conformément aux meilleures pratiques open source.

« Le projet RISE se consacre à l'intégration de RISC-V dans les outils et bibliothèques open source (par exemple LLVM, GCC, etc.) afin d'accélérer la mise en oeuvre et la commercialisation », a déclaré Gabriele Columbro, directeur général de la Fondation Linux Europe. « RISC-V est une pierre angulaire du paysage technologique et industriel européen, et nous sommes donc honorés de fournir un foyer neutre et fiable au projet RISE dans le cadre de la Fondation Linux Europe. »

RISE est un effort de collaboration mondiale et accueille de nouveaux membres généraux. Veuillez consulter le site www.riseproject.dev pour obtenir des informations sur les modalités d'adhésion.

Voir les citations du conseil d'administration

Contact pour les médias

Noah Lehman

La Fondation Linux

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2088688/Linux_Foundation_RISE_Logo.jpg

31 mai 2023 à 22:11

Communiqué envoyé leet diffusé par :