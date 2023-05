Congrès 2023 de l'Association des cimetières chrétiens du Québec - Les syndiqué-es du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges s'invitent au rassemblement





MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - Les grévistes du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges participaient de loin cette année aux activités du congrès de l'Association des cimetières chrétiens du Québec (ACCQ). Le cimetière Le Repos Saint-François d'Assise est l'hôte de cette 35e édition du congrès. Les membres des syndicats ont marché, drapeaux bien hauts, à travers le Repos Saint-François pour rappeler leur cause et signifier l'importance de leur lutte aux intervenantes et aux intervenants du secteur, venus des quatre coins du Québec. Plusieurs congressistes leur ont d'ailleurs exprimé leur appui.

«?La question des meilleures pratiques à adopter dans l'univers des activités funéraires, notamment en matière de gestion, est le point important abordé au congrès de l'ACCQ cette semaine?», rappelle Eric Dufault, président du Syndicat des employées et employés de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (SEEBCNDDN-CSN). «?Disons que l'employeur aurait plusieurs notions à venir chercher ici, mais il a choisi de briller par son absence?», conclut-il lors d'une assemblée générale tenue plus tôt aujourd'hui.

Un dépôt attendu

Pour sa part, Patrick Chartrand, président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (STTCNDDN-CSN), a confirmé «?qu'ils ont rendez-vous ce vendredi pour le dépôt d'une offre patronale, alors que l'employeur a préalablement refusé la proposition de règlement soumise par le conciliateur nommé au dossier.?»

Respectivement sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018, le SEEBCNDDN-CSN et le STTCNDDN-CSN se battent pour un plancher d'emploi et pour des salaires qui vont assurer un avenir viable au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

À propos

En grève depuis le 20 septembre dernier, le Syndicat des employées et employés de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN compte 17 membres. Pour sa part, le Syndicat des travailleuses et des travailleurs du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN, responsable de l'entretien, rassemble environ 100 membres qui sont en grève depuis le jeudi 12 janvier 2023.

La Fédération des employées et employés de services publics-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 65?000 membres qui oeuvrent dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN regroupe près de 100?000 membres issus de tous les secteurs d'activité, répartis au sein de quelque 400 syndicats à Montréal, à Laval et dans le Grand Nord du Québec.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

