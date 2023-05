Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 31 mai 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Hydro-Québec

M. Michael Sabia est nommé, à compter du 1er août 2023, membre du conseil d'administration et président-directeur général d'Hydro-Québec. M. Sabia est sous-ministre au ministère des Finances Canada.

Bureau des présidents des conseils de discipline

M. Maurice Cloutier est nommé de nouveau président de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline.

Mmes Hélène Desgranges, Lyne Lavergne et Nathalie Lelièvre sont nommées de nouveau présidentes de conseil de discipline de ce bureau.

Coroner

Mme Stéphanie Gamache est nommée, à compter du 1er juin 2023, coroner à temps plein. Mme Gamache est coroner à temps partiel.

M. Dave Kimpton est nommé, à compter du 1er juin 2023, coroner à temps plein. M. Kimpton est procureur aux enquêtes publiques et conseiller juridique au Bureau du coroner.

Tribunal administratif du travail

Mmes Karine Blouin, Anick Chainey, Marie-Claude Grignon, Annie Laprade, Carole Lessard, Martine Montplaisir, Nancy St-Laurent, Lyne Thériault ainsi que MM. Christian Drolet, François Ranger et Norman Tremblay sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du travail.

Mme Andrée Gosselin est nommée, à compter du 7 septembre 2023, membre à temps partiel de ce tribunal. Mme Gosselin est membre à ce même tribunal.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

MM. Kaven Bissonnette, Simon Pierre Lévesque, Charles Milliard et François Vincent ainsi que Mme Caroline Senneville sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

M. Alexandre Gagnon et Mme Magali Picard sont nommés membres du conseil d'administration de cette commission.

Société de financement des infrastructures locales du Québec

Mme Katlyn Langlais est désignée vice-présidente du conseil d'administration de la Société de financement des infrastructures locales du Québec.

