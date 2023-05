5e édition des prix Reconnaissance jeunesse 2023 - La carrière de Nathalie Poiré récompensée par le prix Emmett-Johns





QUÉBEC, le 31 mai 2023 /CNW/ - Fiers de souligner les initiatives exceptionnelles de la jeunesse québécoise, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et son adjoint parlementaire, M. Samuel Poulin, ont remis le prix Emmett-Johns à Nathalie Poiré, de Plessisville. Ce prix Reconnaissance jeunesse, réservé aux intervenantes et intervenants jeunesse de 18 ans et plus, met en valeur la contribution exceptionnelle qu'une personne a apportée à la jeunesse tout au long de sa carrière. Ce prix vise également à honorer la mémoire de celui qu'on appelait le père Pops, qui est devenu un acteur incontournable et qui est reconnu pour son aide auprès des jeunes les plus vulnérables.

Nathalie travaille auprès des jeunes de 15 à 35 ans en cohérence avec plusieurs axes du Plan d'action jeunesse, plus particulièrement ceux de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de la santé mentale. Depuis plus de 20 ans, elle accompagne des jeunes pour améliorer leur employabilité. Son approche psychosociale, son empathie, sa disponibilité et sa connaissance du milieu sont des éléments clés de son succès auprès des jeunes. Ce sont plus de 1000 jeunes aidées et aidés depuis 21 ans. Grâce aux interventions de la lauréate, des jeunes ont retissé leur lien social avec leur famille, leur milieu, nos instances et notre système.

Elle reçoit une bourse de 2000 $ et un trophée, conçu et créé par Daphnée Cantin, une étudiante à la Maison des métiers d'art de Québec.

Au total, 10 prix Reconnaissance jeunesse ont été remis à des jeunes, de même qu'à des intervenantes et intervenants jeunesse, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Québec.

Citations

«?Depuis 5 éditions, les prix Reconnaissance jeunesse mettent en lumière une relève inspirante; l'année 2023 ne fait pas exception. Les personnes lauréates de cette année sont de véritables modèles pour l'ensemble de la population québécoise. Je les félicite et les remercie de leur détermination, de leur créativité et de leur engagement grâce auxquels elles contribuent concrètement à faire avancer notre société.?»

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

«?Je suis ravi de constater, une fois de plus, à quel point les jeunes et les intervenantes et intervenants jeunesse sont inventifs et tenaces dans la réalisation de projets qui leur tiennent à coeur. Bravo aux personnes lauréates. Le Québec a de quoi être fier de cette relève dynamique, qui mérite notre plus grande admiration et nos plus vifs encouragements!?»

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

La remise des prix Reconnaissance jeunesse constitue l'un des moyens privilégiés par le gouvernement du Québec pour concrétiser le Plan d'action jeunesse 2021-2024, qui découle de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

Les prix Reconnaissance jeunesse sont organisés par le Secrétariat à la jeunesse. Celui-ci célèbre cette année son 40 e anniversaire à représenter les intérêts et les besoins des jeunes du Québec.

anniversaire à représenter les intérêts et les besoins des jeunes du Québec. Le prochain appel de candidatures se tiendra à l'automne 2023.

Lien connexe

Pour en savoir plus sur les prix Reconnaissance jeunesse et découvrir le portrait de la personne lauréate de même que l'artiste ayant créé le trophée 2023, consultez le site Web du Secrétariat à la Jeunesse.

Suivez le Secrétariat à la jeunesse dans les médias sociaux

Facebook @SAJQC

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

31 mai 2023 à 17:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :