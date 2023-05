Earthfirst® Films redéfinit les films compostables à domicile avec de nouvelles options au toucher doux





Lancement d'un film compostable à domicile très performant, dont l'étanchéité et la souplesse ont été améliorées par rapport aux films conventionnels.

COLUMBUS, Ohio, 1 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le fabricant de films biopolymères Earthfirst® Films , leader de l'industrie, lance une gamme de films doux au toucher et compostables à domicile. Les scellés latéraux solides, qui dépassent l'étanchéité des matériaux traditionnels à base de polyéthylène, sont une propriété inhérente du film. Les performances et les propriétés tactiles du film sont idéales pour les enveloppes du commerce électronique, les sacs de vente au détail haut de gamme, la protection des coussins d'air, les packs de gel réfrigérés, les étiquettes de produits et toute autre application où la compostabilité domestique ou l'intégrité du scellage sont des exigences fonctionnelles.

Les films sont fabriqués à partir d'un mélange unique de biopolymères et de matériaux conformes à la norme TUV NF T51-800, et l'entreprise demande la certification « compostable à domicile ». Avec une nouvelle teneur en carbone d'au moins 30 %1, les films sont moins nocifs pour les gaz à effet de serre (GES) que les produits de remplacement à base de combustibles fossiles et réduisent naturellement l'empreinte carbone d'un produit. Cette série de 4 000 films est disponible en blanc mat, blanc brillant et transparent mat.

« Nous collaborons avec des entreprises industrielles et de consommation sur un large éventail d'applications. La combinaison de la résistance et de la sensation tactile crée une multitude d'applications potentielles. Il est important de noter que la compostabilité à domicile offre une plus grande accessibilité de fin de vie aux entreprises pour lesquelles la durabilité est importante pour leurs activités et leurs consommateurs », déclare Edward Tweed, directeur de la recherche et du développement.

Les films Earthfirst® sont certifiés DIN CERTCO pour la compostabilité industrielle et TUV Austria pour la compostabilité domestique. Tous les films Earthfirst sont conformes aux réglementations de la Food and Drug Administration (FDA) pour le contact alimentaire.

1Les pourcentages sont susceptibles d'être modifiés en fonction des changements de formulation des biopolymères pour les propriétés des films

Pour en savoir plus sur Earthfirst® Biopolymer Films, rendez-vous sur earthfirstfilms.com .

Earthfirst® Biopolymer Films par PSI - Amériques | Earthfirst Biopolymer Films par Sidaplax - EMOA

Earthfirst® Biopolymer Films est un fabricant mondial de films compostables EarthFirst® en biopolymère destinés aux marchés des biens de consommation emballés (CPG) et de l'industrie. Les bureaux de Columbus, Ohio (PSI) et de Gand, en Belgique (Sidaplax V.O.F.) desservent 50 pays en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Sidaplax V.O.F. est une filiale de PSI. Pour plus d'informations, contactez [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2088587/Top_4_Montage_Thumbnail_Rev.jpg

31 mai 2023 à 16:49

