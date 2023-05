Palatum by Chef Helt Araujo, le service de restauration d'avions VIP, annonce son expansion en Europe





LISBONNE, Portugal, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Palatum by Chef Helt Araujo, un fournisseur de services de restauration d'avions VIP basé en Angola, a annoncé l'expansion de son offre de services en Europe grâce à l'ouverture d'un établissement à Lisbonne d'ici le troisième trimestre 2023. Palatum fait partie de Grupo CHA, une chaîne renommée de restaurants gastronomiques et un fournisseur de services de restauration VIP basé en Angola.

« Depuis de nombreuses années, nous proposons à notre clientèle des ingrédients de la plus haute qualité et un niveau d'excellence gastronomique incomparable. Palatum s'est étendu au marché de l'affrètement d'avions VIP il y a près de cinq ans, et nous nous sommes depuis établis comme le seul fournisseur répondant aux exigences critiques des principaux affréteurs d'avions sur notre marché », a déclaré le chef Helt Araujo, directeur général de Grupo CHA. « Nous avons eu la chance de travailler avec Bestfly sur tous les marchés que la société dessert et de répondre aux exigences de ses meilleurs clients. Nous sommes très heureux de travailler avec Bestfly comme point de départ pour créer Palatum Europe. »

« Bestfly a toujours recherché le plus haut niveau de service de la part de tous ses fournisseurs et prestataires de services. Cela nous permet d'offrir à chacun de nos clients la meilleure expérience de charter VIP. Palatum by Chef Helt Araujo s'est fermement établi comme un partenaire idéal pour ce secteur de notre activité et nous sommes ravis d'offrir notre soutien à l'établissement de Palatum Europe », a déclaré Alcinda Pereira, vice-présidente et directrice exécutive de Bestfly.

À propos de Bestfly

Bestfly a été créée en 2009 en tant qu'entreprise angolaise de services d'assistance en escale et s'est depuis lors développée pour devenir un groupe aéronautique mondial qui intervient sur plusieurs nouveaux marchés et dans plusieurs segments d'activité. La société a étendu sa présence de l'Angola à Aruba, au Portugal, au Cap-Vert, à l'Autriche, aux Émirats arabes unis, au Congo, à la Guyane et au Sénégal. Bestfly a constitué une équipe très expérimentée pour garantir le respect des normes opérationnelles les plus élevées, l'efficacité organisationnelle et l'agilité commerciale.

La flotte actuelle du groupe compte 27 appareils composés d'un assortiment d'avions d'affaires Bombardier, Falcon, Gulfstream, Hawker et Cessna Citation, de turbopropulseurs Beechraft Kingair, d'hélicoptères Leonardo et Bell, d'avions commerciaux Embraer et d'avions à turbopropulseurs ATR72. Cette flotte diversifiée est optimisée pour desservir les principaux marchés commerciaux et les clients contractuels à long terme en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et dans les Caraïbes.

Bestfly a récemment annoncé l'acquisition de la société autrichienne MS Aviation, une société de gestion d'actifs aéronautiques offrant des solutions d'assistance de bout en bout pour différents types d'avions, dans le cadre de sa stratégie d'expansion européenne.

Bestfly est membre fondateur de l'Association africaine de l'aviation d'affaires (AfBAA) et membre actuel de l'Association nationale de l'aviation d'affaires (NBAA).

Bestfly.aero

À propos de Palatum by Chef Helt Araujo

Palatum by Chef Helt Araujo est une filiale de Grupo CHA, un conglomérat de restaurants renommé basé en Angola. Palatum a été lancé en tant que prestataire de services spécialisé dans la restauration pour l'aviation privée afin de fournir une chaîne de production méticuleusement assemblée, rigoureuse et standardisée. Le Grupo CHA s'est engagé à encourager l'innovation, à améliorer la qualité des services et à promouvoir l'excellence gastronomique tout au long de la chaîne de valeur de toutes ses entreprises.

Palatum Food

