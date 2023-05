Tigo Energy lance EI Fleet Manager, un système de gestion de flotte solaire basé sur les données à intégrer à sa plateforme Energy Intelligence





Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (« Tigo » ou la « Société »), l'un des principaux fournisseurs de solutions intelligentes d'énergie solaire et de stockage d'énergie, a annoncé aujourd'hui le lancement de son EI Fleet Manager, une nouvelle expérience intégrée à sa plateforme Energy Intelligence (EI). Dans le contexte de ses efforts d'amélioration de ses capacités d'exploitation des données énergétiques et de l'expérience de l'installateur, Tigo lance des capacités de gestion de flotte dotées d'un puissant tableau de bord interactif qui fournit sur les performances du système des données abondantes et exploitables, depuis la flotte jusqu'au niveau du module. La plateforme Energy Intelligence de Tigo, avec le nouveau EI Fleet Manager, est conçue pour améliorer considérablement l'expérience de l'installateur en réduisant les coûts d'exploitation et de maintenance et en augmentant les performances et la rentabilité du système.

EI Fleet Manager offre aux installateurs photovoltaïques de nouveaux outils pour gérer des portefeuilles solaires de toutes tailles. Grâce à des analyses sophistiquées des données de déploiement et de mise en service, à l'automatisation de la résolution des problèmes et à de puissantes capacités d'analyse des pannes, les installateurs photovoltaïques obtiennent une vue précise des conditions en cours et peuvent consulter un historique détaillé des appareils déployés. Avec EI Fleet Manager, les opérateurs peuvent repérer des tendances et extraire des informations exploitables à partir des flux de données générés par les systèmes qu'ils gèrent, le tout via un tableau de bord complet. Le fait que tous les sites photovoltaïques n'aient pas la même taille et que les calendriers de maintenance varient a été pris en compte par Tigo : EI Fleet Manager permet des regroupements personnalisés de systèmes par attributs communs, tels que le type d'équipement, l'emplacement, la taille ou le statut.

« La croissance continue des parcs solaires oblige inévitablement nos installateurs photovoltaïques à devenir des gestionnaires de flotte solaire. Dès lors, il devient essentiel de disposer d'analyses sophistiquées de l'énergie et des équipements, a déclaré Archie Roboostoff, vice-président des logiciels, Tigo. Cette expansion de la pile technologique de Tigo transforme un ensemble de données complet, de la demande d'énergie aux rapports au niveau du module et aux informations exploitables. Avec EI Fleet Manager, les installateurs peuvent surveiller et gérer les systèmes des clients en quelques clics ; ils peuvent également l'utiliser pour assurer un fonctionnement efficace et sûr de tous les actifs solaires surveillés. »

Dotée d'une interface intuitive qui suit les données opérationnelles critiques de production et de consommation de tous les systèmes surveillés d'une flotte, EI Fleet Manager fournit aux installateurs de nouvelles visualisations de données conçues pour souligner ce qui est exploitable et réduire la fatigue liée aux alertes. Depuis la visibilité sur les installations en attente et en cours jusqu'aux indicateurs complets de l'état du système et de la production, EI Fleet Manager offre un diagnostic du système et une surveillance approfondie de plus d'une douzaine de mesures critiques de la santé et des performances des installations photovoltaïques déployées. Un tel niveau de visibilité permet à EI Fleet Manager de faciliter la détermination et la mise en oeuvre rapide de mesures d'atténuation sur les appareils de différents fournisseurs, du niveau système jusqu'au module.

« EI Fleet Manager va bien au-delà des données de production habituelles fournies par les outils de surveillance ordinaires ; c'est le premier système de gestion de flotte solaire à porter aussi bien son nom, a déclaré Zvi Alon, PDG de Tigo Energy. En plus de fournir de plus en plus de points de données pertinents, EI Fleet Manager permet à Tigo Energy de regrouper les équipements et les sites, une fonctionnalité exclusive qui ouvre à l'entreprise et à ses clients de nouvelles possibilités de surveiller leurs opérations et d'améliorer leurs performances globales. »

EI Fleet Manager prend en charge toutes les tailles de système ? y compris les installations solaires résidentielles, commerciales et industrielles ? et tous les cas d'utilisation, des grandes flottes multi-systèmes aux systèmes individuels, jusqu'au niveau du module. Pour plus d'informations sur le nouveau gestionnaire de flotte EI Fleet Manager de Tigo, prenez rendez-vous avec votre responsable de compte Tigo pour une démonstration, à l'adresse suivante : https://www.tigoenergy.com/contacts.

Fondé en 2007, Tigo (NASDAQ: TYGO) est un leader mondial du développement et de la fabrication de solutions matérielles et logicielles intelligentes qui améliorent la sécurité, augmentent le rendement énergétique et réduisent les coûts d'exploitation des systèmes solaires, commerciaux et publics. Tigo combine sa technologie Flex MLPE (Module Level Power Electronics) et sa technologie d'optimiseur solaire avec des capacités logicielles intelligentes basées sur le cloud pour assurer une surveillance et un contrôle avancés de l'énergie. Les produits Tigo MLPE maximisent les performances et permettent une surveillance de l'énergie en temps réel. L'arrêt rapide au niveau du module, requis par les normes, est activé par les dispositifs d'arrêt rapide de Tigo. La Société développe et fabrique également des produits tels que des onduleurs et des systèmes de batterie de stockage pour le marché résidentiel solaire-plus-stockage. Pour plus d'informations, visiter le site Web www.tigoenergy.com.

31 mai 2023

