Wondershare EdrawMax dévoile sa version 12.5.0, qui permet aux utilisateurs de disposer d'outils de création de diagrammes intelligents alimentés par l'IA

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- Wondershare EdrawMax, l'un des principaux fournisseurs de solutions de création de diagrammes, est ravi d'annoncer le lancement d'EdrawMax 12.5.0, une mise à jour importante qui marque le début d'une nouvelle ère de fonctionnalités alimentées par l'IA pour ses outils de création de diagrammes intelligents.

L'un des points forts de cette nouvelle version est Edraw AI. Edraw AI vous aide à créer des cartes mentales, des organigrammes, des diagrammes spéciaux, ainsi qu'à polir votre texte et à éditer vos diagrammes en un seul clic. Cette nouvelle technologie alimentée par l'IA permet à EdrawMax de fournir une expérience interactive et conviviale qui simplifie la façon dont vous créez des diagrammes dans votre travail.

Les nouvelles capacités d'IA pour les diagrammes dans EdrawMax 12.5.0 incluent les fonctionnalités suivantes :

Contenu généré par l'IA : Utilisez l'intelligence artificielle pour générer automatiquement un contenu personnalisé et pertinent. Cela comprend la poursuite de l'expansion de la carte mentale, la rupture de texte, le peaufinage, l'allongement ou le raccourcissement du texte, le changement de ton, la traduction et d'autres fonctions d'édition pilotées par l'intelligence artificielle.

Diagramme en un clic par IA : La création de diagrammes est désormais simplifiée grâce aux cartes mentales et aux organigrammes pilotés par l'IA, qui peuvent être réalisés en un seul clic.

Modification en un clic : Vous pouvez désormais modifier la mise en page, la structure et les éléments des diagrammes en un seul clic.

Extraction de texte à partir d'images OCR : Extrayez du texte à partir d'images pour une intégration transparente dans les diagrammes.

« Nous sommes heureux de présenter EdrawMax 12.5.0, qui marque une nouvelle phase des outils de création de diagrammes intelligents d'EdrawMax, alimentés par l'intelligence artificielle. Grâce à l'intégration fluide de l'intelligence artificielle, les utilisateurs peuvent rationaliser sans effort le processus de création de diagrammes et augmenter leur productivité, a déclaré Joanne, responsable produit d'EdrawMax. Nous pensons que ces outils d'intelligence artificielle de pointe changeront la façon dont les utilisateurs réalisent des diagrammes, en apportant plus d'efficacité et de commodité. »

Compatibilité et prix

Wondershare EdrawMax est compatible avec Windows, Mac, Android et iOS et les tarifs commencent à 9,99 dollars pour un abonnement de six mois. Pour des essais et des téléchargements gratuits, rendez-vous sur notre site Web officiel ou suivez-nous sur YouTube, Facebook, Twitter, et Instagram pour en savoir plus sur EdrawMax.

À propos de Wondershare

Wondershare est mondialement reconnu comme un éditeur de logiciels qui s'engage à fournir des solutions innovantes pour un usage personnel et professionnel. En tant que leader dans le domaine des produits de créativité et de productivité, Wondershare a reçu des récompenses prestigieuses de la part d'organisations telles que The Shorty Awards, G2 et GetApp. La mission de Wondershare est de permettre aux individus de poursuivre leurs passions et de construire un monde plus créatif. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs dans 150 pays, les utilisateurs peuvent accéder à une large gamme de solutions logicielles pour l'édition vidéo, l'édition PDF, la récupération de données, les diagrammes et les graphiques, et bien plus encore. Wondershare s'efforce de fournir des logiciels conviviaux et de haute qualité qui permettent aux particuliers et aux entreprises de donner vie à leurs idées créatives.

Ne manquez pas la sortie prochaine des fonctionnalités de carte mentale par IA dans EdrawMind, le logiciel de cartographie mentale exceptionnel de Wondershare !

